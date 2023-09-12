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Стартовал прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала" - РИА Новости, 12.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:59 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/konkurs-1895861655.html
Стартовал прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала"
Стартовал прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала" - РИА Новости, 12.09.2023
Стартовал прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала"
Прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала" начался в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:59
2023-09-12T15:59
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 12 сен — РИА Новости. Прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала" начался в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства региона. "Симфония Ямала" — первый в регионе международный конкурс академического музыкального искусства. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. "В масштабном событии в мире классической музыки смогут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Заявочная кампания продлится до 25 ноября", — говорится в сообщении. Оценивать участников будут в трех номинациях: "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель". Художественный руководитель конкурса — народный артист России Денис Мацуев. Первый этап будет проводиться в дистанционном формате. Конкурсанты представят видеозаписи своих сольных выступлений из произведений на выбор. Жюри, состоящее из 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и отберет 15 наиболее талантливых участников, которые получат возможность приехать на Ямал и принять участие в очных турах, уточняет пресс-служба. Финальный этап пройдет с 6 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. Увидеть творчество талантливых исполнителей смогут все желающие. Для этого будет организована прямая трансляция на официальном сайте конкурса и в социальной сети "ВКонтакте". Власти отмечают, что регион не случайно стал территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В округе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение. Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов. В этом году Ямал подписал соглашение с лучшими российскими производителями музыкальных инструментов. В ближайшие пять лет регион получит еще порядка 2,7 тысячи единиц, что способствует реализации нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230821/salekhard-1891295014.html
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Салехард, Дмитрий Артюхов

Стартовал прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСкрипка
Скрипка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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САЛЕХАРД, 12 сен — РИА Новости. Прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала" начался в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства региона.
"Симфония Ямала" — первый в регионе международный конкурс академического музыкального искусства. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"В масштабном событии в мире классической музыки смогут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Заявочная кампания продлится до 25 ноября", — говорится в сообщении.
Оценивать участников будут в трех номинациях: "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель". Художественный руководитель конкурса — народный артист России Денис Мацуев.
Первый этап будет проводиться в дистанционном формате. Конкурсанты представят видеозаписи своих сольных выступлений из произведений на выбор. Жюри, состоящее из 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и отберет 15 наиболее талантливых участников, которые получат возможность приехать на Ямал и принять участие в очных турах, уточняет пресс-служба.
Финальный этап пройдет с 6 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. Увидеть творчество талантливых исполнителей смогут все желающие. Для этого будет организована прямая трансляция на официальном сайте конкурса и в социальной сети "ВКонтакте".
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Власти отмечают, что регион не случайно стал территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В округе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение.
Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов. В этом году Ямал подписал соглашение с лучшими российскими производителями музыкальных инструментов. В ближайшие пять лет регион получит еще порядка 2,7 тысячи единиц, что способствует реализации нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардДмитрий Артюхов
 
 
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