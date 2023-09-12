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Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2023
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13:02 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/knaysl-1895812818.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2023
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости о том, что переехала на днях в съемную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:02
2023-09-12T13:02
санкт-петербург
россия
австрия
карин кнайсль
политика
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости о том, что переехала на днях в съемную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре G.O.R.K.I. Кнайсль является руководителем Центра "Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues" (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета. "Это полноценное занятие сейчас, я не люблю делать что-то наполовину. Когда мне предложили эту работу, я сказала, хорошо, я перееду в Санкт-Петербург, и я очень благодарна Санкт-Петербургскому государственному университету за их поддержку. Это не так просто переехать в Россию: оформить рабочую визу, вся эта история с бумагами. Университет очень помогал мне. Так что я здесь, в России, только переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге ", - сказала она в беседе с агентством на полях ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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санкт-петербург, россия, австрия, карин кнайсль, политика, вэф-2023
Санкт-Петербург, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, Политика, ВЭФ-2023
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республик Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республик Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республик Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости о том, что переехала на днях в съемную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре G.O.R.K.I.
Кнайсль является руководителем Центра "Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues" (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
"Это полноценное занятие сейчас, я не люблю делать что-то наполовину. Когда мне предложили эту работу, я сказала, хорошо, я перееду в Санкт-Петербург, и я очень благодарна Санкт-Петербургскому государственному университету за их поддержку. Это не так просто переехать в Россию: оформить рабочую визу, вся эта история с бумагами. Университет очень помогал мне. Так что я здесь, в России, только переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге ", - сказала она в беседе с агентством на полях ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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