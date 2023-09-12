Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республик Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республик Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости о том, что переехала на днях в съемную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре G.O.R.K.I.
Кнайсль является руководителем Центра "Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues" (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
"Это полноценное занятие сейчас, я не люблю делать что-то наполовину. Когда мне предложили эту работу, я сказала, хорошо, я перееду в Санкт-Петербург, и я очень благодарна Санкт-Петербургскому государственному университету за их поддержку. Это не так просто переехать в Россию: оформить рабочую визу, вся эта история с бумагами. Университет очень помогал мне. Так что я здесь, в России, только переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге ", - сказала она в беседе с агентством на полях ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.