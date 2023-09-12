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Сбербанк не фиксировал повышенной активности хакеров в ходе ВЭФ

Сбербанк не фиксировал повышенной активности хакеров в ходе ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2023

Сбербанк не фиксировал повышенной активности хакеров в ходе ВЭФ

Сбербанк не фиксировал повышенной активности киберпреступников в ходе Восточного экономического форума, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:36

2023-09-12T04:36

2023-09-12T04:36

дальний восток

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк не фиксировал повышенной активности киберпреступников в ходе Восточного экономического форума, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах ВЭФ. "Здесь, на Дальнем Востоке, мы не фиксировали каких-то дополнительных активностей со стороны киберпреступников", - ответил он на вопрос, отмечал ли банк повышенный фон кибератак в дни ВЭФ. Кузнецов в июне текущего года говорил, что ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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дальний восток, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, технологии