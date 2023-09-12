https://ria.ru/20230912/investitsii-1895718189.html

Роснедра и РФПИ будут вместе привлекать частные инвестиции

Роснедра и РФПИ будут вместе привлекать частные инвестиции - РИА Новости, 12.09.2023

Роснедра и РФПИ будут вместе привлекать частные инвестиции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Роснедра на ВЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в развитии российского минерально-сырьевого... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:15

2023-09-12T06:15

2023-09-12T06:15

экономика

россия

владивосток

кирилл дмитриев

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

российский фонд прямых инвестиций

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Роснедра на ВЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в развитии российского минерально-сырьевого комплекса, будут совместно заниматься стимулированием притока частных инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений, сообщил фонд. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве для совместной работы над проектами развития российского минерально-сырьевого комплекса и повышения его инвестиционной привлекательности... Партнерство РФПИ и Роснедр будет развиваться по целому комплексу приоритетных направлений. В частности, речь идет о стимулировании притока частных инвестиций в сферу геологоразведочных работ и разработки месторождений", - говорится в сообщении."Фактически речь идет о том, что создается некий внебюджетный фонд, который будет инвестировать в геологоразведку", - прокомментировал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавив, что это позволит осуществлять гораздо больше геологоразведочных работ, привлекать новые технологии и в конечном итоге приведет к тому, что в РФ будет больше качественных месторождений, более эффективно разведанных и разработанных. В фонде отметили, что внебюджетные средства будут привлекаться для проектов разведки, разработки и открытий новых месторождений в том числе дефицитных стратегических видов сырья и сокращения зависимости от импорта. "Есть пул первых компаний и геологоразведочных проектов, которые мы начнем финансировать. Мы объявим уже о них до конца года. Речь идет о значимом увеличении финансирования геологоразведочных работ в России", - добавил Дмитриев. РФПИ и Роснедра также будут сотрудничать в создании и развитии системы оценки запасов полезных ископаемых. "В настоящее время одной из ключевых задач в этой области является создание национальной системы управления запасами минерального сырья и системы взаимного признания экспертизы (аудита) запасов на международном уровне, которая бы снизила зависимость от иностранных институтов аудита", - напоминает фонд. Наконец, партнеры будут стремиться повысить качество и инвестиционную ценность геологической информации за счет внедрения передовых цифровых технологий в сфере геологоразведки, более эффективно выявлять запасы полезных ископаемых с меньшими расходами и формировать фонд перспективных объектов недропользования. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, кирилл дмитриев, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), российский фонд прямых инвестиций, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023