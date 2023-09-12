https://ria.ru/20230912/infrastruktura-1895709724.html

Краснов поручил проверить возможности инфраструктуры ДФО

Краснов поручил проверить возможности инфраструктуры ДФО - РИА Новости, 12.09.2023

Краснов поручил проверить возможности инфраструктуры ДФО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить социальную инфраструктуру Дальнего Востока для возможности привлечения квалифицированных кадров. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:03

2023-09-12T04:03

2023-09-12T04:03

экономика

дальний восток

россия

русский (остров)

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить социальную инфраструктуру Дальнего Востока для возможности привлечения квалифицированных кадров. "Ускоренный экономический рост на Дальнем Востоке зависит не только от снижения административного давления на бизнес. Мы понимаем, что данный процесс невозможен без квалифицированных рабочих кадров. А для их привлечения необходимы жилье и в целом развитая социальная инфраструктура. В этой связи я дал прокурорам поручение оценить ее соответствие имеющимся и прогнозируемым потребностям", - сказал Краснов на сессии Восточного экономического форума "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики". Кроме того, по его словам, прокуроры проверят соблюдение требований законодательства при строительстве, ремонте объектов, а также целевое расходование затраченных на это бюджетных средств. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

россия

русский (остров)

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экономика, дальний восток, россия, русский (остров), игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023