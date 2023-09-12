https://ria.ru/20230912/infektsiya-1895866585.html

Более 30 детей, отравившихся в школе в Петербурге, остаются в больницах

Более 30 детей, отравившихся в школе в Петербурге, остаются в больницах - РИА Новости, 12.09.2023

Более 30 детей, отравившихся в школе в Петербурге, остаются в больницах

Более 30 детей с гастроэнтеритом остаются в больницах после выявления кишечной инфекции в школе Кировского района Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:58

2023-09-12T15:58

2023-09-12T15:58

происшествия

санкт-петербург

кировский район

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Более 30 детей с гастроэнтеритом остаются в больницах после выявления кишечной инфекции в школе Кировского района Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по здравоохранению. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в минувшую пятницу информировало о том, что у 56 учеников, учителей и сотрудников комбината питания школы №608 в Кировском районе Санкт-Петербурга выявлена кишечная инфекция. Учебный процесс был приостановлен. На тот момент в городских больницах находились 25 человек. "В городских больницах остается 31 ребенок с диагнозом "острый гастроэнтерит" после употребления пищи в школе №608 Кировского района. Четверо детей, находившихся в тяжелом состоянии, переведены из реанимаций в обычные отделения и на сегодняшний день находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщает комздрав в своем телеграм-канале. Ранее Роспотребнадзор уточнял, что согласно результатам лабораторных исследований, у 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. При этом в школе выявлены нарушения санитарных норм - отсутствие условий "для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены" и наличие "синантропных насекомых", к которым относятся, в частности, тараканы. На школьном пищеблоке оказались нарушены правила хранения пищевых продуктов, технология приготовления блюд, а также правила проведения дезинфекции и требования о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров. По факту госпитализации детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщал ранее городской главк СК РФ.

https://ria.ru/20230907/infektsiya-1894694533.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, кировский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество