https://ria.ru/20230912/imuschestvo-1895941975.html

Швейцария заявила, что не обязана присоединятся к санкциям ЕС против России

Швейцария заявила, что не обязана присоединятся к санкциям ЕС против России - РИА Новости, 12.09.2023

Швейцария заявила, что не обязана присоединятся к санкциям ЕС против России

Швейцария самостоятельно принимает решение о применении санкций, которые она ввела против России, она не комментирует юридические толкования третьих стран и не... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:41

2023-09-12T18:41

2023-09-12T19:02

швейцария

евросоюз

россия

берн (кантон)

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Швейцария самостоятельно принимает решение о применении санкций, которые она ввела против России, она не комментирует юридические толкования третьих стран и не обязана присоединяться к решениям ЕС, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федеральное управление таможни и пограничной безопасности (OFDF) страны Донателла Дель Веккьо."Швейцария каждый раз принимает решение самостоятельно и не обязана ни юридически, ни политически присоединяться к санкциям ЕС. Швейцарские власти также самостоятельно принимают решения о применении санкций, принятых в Швейцарии, и, среди прочего, учитывают правоприменительную практику в ЕС. Следует отметить, что SECO (Государственный секретариат по экономике, ответственный за вопросы санкций - ред.) не комментирует конкретные решения или юридические толкования третьих стран", - ответила она на вопрос, собирается ли Швейцария выполнять новые рекомендации ЕС.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего" распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html

швейцария

россия

берн (кантон)

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швейцария, евросоюз, россия, берн (кантон), санкции в отношении россии