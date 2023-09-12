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Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России

Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России

Необходимо подумать над "разбюрокрачиванием" процедур получения гражданства РФ в упрощенном порядке для специалистов, которые прошли обучение в России, заявил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:13

2023-09-12T08:13

2023-09-12T08:24

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Необходимо подумать над "разбюрокрачиванием" процедур получения гражданства РФ в упрощенном порядке для специалистов, которые прошли обучение в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тот контингент, о котором вы говорите - это другой контингент, это люди со средним специальным либо с высшим образованием. Здесь у нас уже приняты определенные решения по упрощению получения ими гражданства. Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России - тем более, что люди получили у нас образование: они и язык знают, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут... Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием - в том числе это касается и засчета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ. Президент отметил, что эти люди нужны для экономики РФ - "это уже точно". "Что касается получения в упрощенном режиме российского гражданства, это вопрос тонкий и очень чувствительный для нашей страны, но он касается, конечно, основной массы трудовых мигрантов. Здесь много вопросов, которые мы должны учесть: в том числе адаптация этих людей к жизни в России, к уважению нашей культуры, наших традиций и так далее", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, владимир путин