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Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России - РИА Новости, 12.09.2023
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08:13 12.09.2023 (обновлено: 08:24 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/grazhdanstvo-1895729175.html
Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России
Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России
Необходимо подумать над "разбюрокрачиванием" процедур получения гражданства РФ в упрощенном порядке для специалистов, которые прошли обучение в России, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:13
2023-09-12T08:24
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Необходимо подумать над "разбюрокрачиванием" процедур получения гражданства РФ в упрощенном порядке для специалистов, которые прошли обучение в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тот контингент, о котором вы говорите - это другой контингент, это люди со средним специальным либо с высшим образованием. Здесь у нас уже приняты определенные решения по упрощению получения ими гражданства. Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России - тем более, что люди получили у нас образование: они и язык знают, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут... Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием - в том числе это касается и засчета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ. Президент отметил, что эти люди нужны для экономики РФ - "это уже точно". "Что касается получения в упрощенном режиме российского гражданства, это вопрос тонкий и очень чувствительный для нашей страны, но он касается, конечно, основной массы трудовых мигрантов. Здесь много вопросов, которые мы должны учесть: в том числе адаптация этих людей к жизни в России, к уважению нашей культуры, наших традиций и так далее", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, владимир путин
Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Владимир Путин
Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России

Путин: необходимо разбюрократить получение гражданства для обучавшихся в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Необходимо подумать над "разбюрокрачиванием" процедур получения гражданства РФ в упрощенном порядке для специалистов, которые прошли обучение в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Тот контингент, о котором вы говорите - это другой контингент, это люди со средним специальным либо с высшим образованием. Здесь у нас уже приняты определенные решения по упрощению получения ими гражданства. Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России - тем более, что люди получили у нас образование: они и язык знают, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут... Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием - в том числе это касается и засчета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ.
Президент отметил, что эти люди нужны для экономики РФ - "это уже точно".
"Что касается получения в упрощенном режиме российского гражданства, это вопрос тонкий и очень чувствительный для нашей страны, но он касается, конечно, основной массы трудовых мигрантов. Здесь много вопросов, которые мы должны учесть: в том числе адаптация этих людей к жизни в России, к уважению нашей культуры, наших традиций и так далее", - подчеркнул Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
РоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Владимир Путин
 
 
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