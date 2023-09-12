https://ria.ru/20230912/gazoprovody-1895784946.html

Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России

Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России - РИА Новости, 12.09.2023

Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России

Включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:32

2023-09-12T11:32

2023-09-12T11:32

сила сибири — 2

вэф-2023

экономика

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. "В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации", - сказал Путин. Он отметил, что такое решение наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" позволит существенно расширить программу газификации дальневосточных регионов. "Наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но, прежде всего, существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь - на Дальнем Востоке - дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сила сибири — 2, вэф-2023, экономика, владимир путин