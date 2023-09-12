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Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России - РИА Новости, 12.09.2023
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11:32 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/gazoprovody-1895784946.html
Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России
Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России - РИА Новости, 12.09.2023
Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России
Включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:32
2023-09-12T11:32
сила сибири — 2
вэф-2023
экономика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. "В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации", - сказал Путин. Он отметил, что такое решение наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" позволит существенно расширить программу газификации дальневосточных регионов. "Наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но, прежде всего, существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь - на Дальнем Востоке - дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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сила сибири — 2, вэф-2023, экономика, владимир путин
Сила Сибири — 2, ВЭФ-2023, Экономика, Владимир Путин
Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России

Путин заявил о слиянии "Силы Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации", - сказал Путин.
На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL
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1 из 20
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума

Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.

© РИА Новости / POOL
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2 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Президент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума

Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.

Морская логистика: как вырасти в разы

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для участников и гостей форума организовали культурную программу.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Для участников и гостей форума организовали культурную программу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Продолжают работу стенды.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова у стенда Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Продолжают работу стенды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль на стенде РИА Новости

Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".

ВЭФ-2023. Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья

Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.

Статс-секретарь - заместитель министра МЧС Алексей Серко у стенда Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.

Вид из кампуса ДВФУ, где проходит Восточный экономический форум во Владивостоке

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Форум проходит в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Почта России

Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Вильф
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL
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1 из 20

Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 20

Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 20

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

Для участников и гостей форума организовали культурную программу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Продолжают работу стенды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 20

На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 20

Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20

Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 20

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

Форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20

Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
Он отметил, что такое решение наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" позволит существенно расширить программу газификации дальневосточных регионов.
"Наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но, прежде всего, существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь - на Дальнем Востоке - дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом", - подчеркнул Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
Сила Сибири — 2ВЭФ-2023ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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