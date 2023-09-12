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Постпредство в ЕС спросило о запрете на въезд россиян на личном авто - РИА Новости, 12.09.2023
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13:24 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/evrosoyuz-1895823494.html
Постпредство в ЕС спросило о запрете на въезд россиян на личном авто
Постпредство в ЕС спросило о запрете на въезд россиян на личном авто - РИА Новости, 12.09.2023
Постпредство в ЕС спросило о запрете на въезд россиян на личном авто
Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости задалось вопросом, как запрет на въезд россиян в союз на личном автотранспорте... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:24
2023-09-12T13:24
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости задалось вопросом, как запрет на въезд россиян в союз на личном автотранспорте поможет ЕС достичь заявленных целей антироссийских санкций по нанесению "стратегического поражения России" и лишения РФ "существенных доходов". "Примечательно, что на этот раз евробюрократы проигнорировали содержащееся в тексте Регламента пояснение. Согласно нему, запрет на ввоз в ЕС распространяется на товары, которые "приносят существенную прибыль России" и тем самым якобы позволяют "осуществлять действия по дестабилизации ситуации на Украине". Каким образом ввоз соответствующих товаров в ЕС для личного пользования приносит какую бы то ни было выгоду нашему государству – это вопрос, на который едва ли смогут дать ответ самые пытливые умы ЕС", - заявили в постпредстве. В комментарий российские дипломаты напомнили, что представитель Еврокомиссии на брифинге 11 сентября пояснил, что цель санкционных мер –"лишить Кремль доходов", необходимых для продолжения спецоперации. "Кто-нибудь в Брюсселе, находящийся в здравом уме и еще окончательно не обезумевший в стремлении "нанести России стратегическое поражение", может объяснить, каким образом путешествие россиян в Евросоюз на собственных автомобилях может принести "существенный доход России?" - задались вопросом в постпредстве. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. При этом представитель ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе пояснил, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895508139.html
https://ria.ru/20230912/evropa-1895713591.html
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россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Постпредство в ЕС спросило о запрете на въезд россиян на личном авто

Постпредство РФ задалось вопросом, как запрет авто поможет ЕС лишить РФ доходов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости задалось вопросом, как запрет на въезд россиян в союз на личном автотранспорте поможет ЕС достичь заявленных целей антироссийских санкций по нанесению "стратегического поражения России" и лишения РФ "существенных доходов".
"Примечательно, что на этот раз евробюрократы проигнорировали содержащееся в тексте Регламента пояснение. Согласно нему, запрет на ввоз в ЕС распространяется на товары, которые "приносят существенную прибыль России" и тем самым якобы позволяют "осуществлять действия по дестабилизации ситуации на Украине". Каким образом ввоз соответствующих товаров в ЕС для личного пользования приносит какую бы то ни было выгоду нашему государству – это вопрос, на который едва ли смогут дать ответ самые пытливые умы ЕС", - заявили в постпредстве.
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В комментарий российские дипломаты напомнили, что представитель Еврокомиссии на брифинге 11 сентября пояснил, что цель санкционных мер –"лишить Кремль доходов", необходимых для продолжения спецоперации. "Кто-нибудь в Брюсселе, находящийся в здравом уме и еще окончательно не обезумевший в стремлении "нанести России стратегическое поражение", может объяснить, каким образом путешествие россиян в Евросоюз на собственных автомобилях может принести "существенный доход России?" - задались вопросом в постпредстве.
В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
При этом представитель ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе пояснил, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
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РоссияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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