https://ria.ru/20230912/es-1895823938.html

Постпредство при ЕС прокомментировало ограничения на въезд для россиян

Постпредство при ЕС прокомментировало ограничения на въезд для россиян - РИА Новости, 12.09.2023

Постпредство при ЕС прокомментировало ограничения на въезд для россиян

Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости по последним пояснениям Еврокомиссии о запрете на въезд россиян в страны союза на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:25

2023-09-12T13:25

2023-09-12T13:25

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

россия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости по последним пояснениям Еврокомиссии о запрете на въезд россиян в страны союза на личном автотранспорте предложило Брюсселю оценить ограничительные меры в отношении граждан России с точки зрения базовых ценностей самого ЕС, включая право на собственность и принцип недискриминации. "В своей политике, направленной на тотальную дискриминацию россиян, Евросоюз дошел до абсурда: в новой интерпретации Еврокомиссии, всем, кроме есовских граждан и их ближайших родственников, запрещено ввозить в ЕС, в том числе временно и для личного пользования, товары, включая легковые автомобили, на которые распространяются антироссийские импортные рестрикции… Мы более чем уверены, что у Брюсселя не найдется ответа на самый простой вопрос: как подобные ограничительные меры соотносятся с базовыми "ценностями" ЕС, включая право на собственность и принцип недискриминации?", - указали в постпредстве. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. При этом при этом представитель ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе пояснил, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, в мире