https://ria.ru/20230912/donbass-1895730889.html

ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2023

ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за несколько часов выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:22

2023-09-12T08:22

2023-09-12T08:22

происшествия

донецк

макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 04.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 04.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, украина, вооруженные силы украины