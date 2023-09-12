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ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2023
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08:22 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/donbass-1895730889.html
ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за несколько часов выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:22
2023-09-12T08:22
происшествия
донецк
макеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 04.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 04.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли натовскими снарядами три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за несколько часов выпустили 13 натовских снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 04.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 04.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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