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Доходы россиян растут, но в целом остаются скромными, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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08:18 12.09.2023 (обновлено: 09:36 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/dokhody-1895730536.html
Доходы россиян растут, но в целом остаются скромными, заявил Путин
Доходы россиян растут, но в целом остаются скромными, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Доходы россиян растут, но в целом остаются скромными, заявил Путин
Доходы россиян растут, но в целом являются довольно скромными, заявил Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:18
2023-09-12T09:36
владимир путин
экономика
россия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Доходы россиян растут, но в целом являются довольно скромными, заявил Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.Путин добавил, что государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя. Он отметил, что "всё-таки доходы граждан сегодня у нас растут", и "реальные зарплаты", и "реальные доходы", но в целом, по словам главы государства, они являются довольно скромными.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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владимир путин, экономика, россия, вэф-2023
Владимир Путин, Экономика, Россия, ВЭФ-2023
Доходы россиян растут, но в целом остаются скромными, заявил Путин

Путин: доходы россиян растут, но в целом являются довольно скромными

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Доходы россиян растут, но в целом являются довольно скромными, заявил Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.
Путин добавил, что государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя. Он отметил, что "всё-таки доходы граждан сегодня у нас растут", и "реальные зарплаты", и "реальные доходы", но в целом, по словам главы государства, они являются довольно скромными.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Росстат - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности
6 сентября, 19:17
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияВЭФ-2023
 
 
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