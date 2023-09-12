https://ria.ru/20230912/diversanty-1895784793.html

Украинские диверсанты признались, что их готовили британцы, заявил Путин

Украинские диверсанты признались, что их готовили британцы, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Украинские диверсанты признались, что их готовили британцы, заявил Путин

Участники диверсионной группы из Украины, намеревавшейся подорвать ЛЭП и попавшей в плен, признались, что их готовили инструкторы из Британии, которые как будто РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:31

2023-09-12T11:31

2023-09-12T13:55

в мире

англия

украина

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дальневосточный федеральный университет

россия

киев

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Участники диверсионной группы из Украины, намеревавшейся подорвать ЛЭП и попавшей в плен, признались, что их готовили инструкторы из Британии, которые как будто провоцируют РФ на удары по атомным объектам Киева, заявил президент РФ Владимир Путин."ФСБ в ходе боя-столкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.По словам президента, на допросе выяснилось, что диверсанты готовились под руководством британских инструкторов."Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?" - сказал Путин.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, англия, украина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальневосточный федеральный университет, россия, киев, вэф-2023, нато