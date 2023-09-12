https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895858633.html

В России масштабируют производство беспилотников

В России масштабируют производство беспилотников - РИА Новости, 12.09.2023

В России масштабируют производство беспилотников

Правительство РФ планирует систематизировать и масштабировать производство беспилотников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:31

2023-09-12T15:31

2023-09-12T15:46

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует систематизировать и масштабировать производство беспилотников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию авиабеспилотников.По словам премьера, для развития производства беспилотников власти сформируют собственную промышленную базу, программное обеспечение, а также будут поддерживать спрос на продукцию и услуги."Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие 7 лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - сказал он.

https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895466483.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, михаил мишустин