Рейтинг@Mail.ru
В России масштабируют производство беспилотников - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 12.09.2023 (обновлено: 15:46 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895858633.html
В России масштабируют производство беспилотников
В России масштабируют производство беспилотников - РИА Новости, 12.09.2023
В России масштабируют производство беспилотников
Правительство РФ планирует систематизировать и масштабировать производство беспилотников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:31
2023-09-12T15:46
россия
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894533018_0:121:1200:796_1920x0_80_0_0_6745a3c6ce1e2d7bd49e108728776e92.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует систематизировать и масштабировать производство беспилотников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию авиабеспилотников.По словам премьера, для развития производства беспилотников власти сформируют собственную промышленную базу, программное обеспечение, а также будут поддерживать спрос на продукцию и услуги."Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие 7 лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - сказал он.
https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895466483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894533018_45:0:1112:800_1920x0_80_0_0_64e3ab29422e3deb6d89170995658c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, правительство рф, михаил мишустин
Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
В России масштабируют производство беспилотников

Мишустин: правительство планирует масштабировать производство беспилотников

CC BY-SA 3.0 / Павел Аджигильдяев / Беспилотник БПЛА Ту-141 Стриж
Беспилотник БПЛА Ту-141 Стриж - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Павел Аджигильдяев /
Беспилотник БПЛА Ту-141 Стриж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует систематизировать и масштабировать производство беспилотников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию авиабеспилотников.
По словам премьера, для развития производства беспилотников власти сформируют собственную промышленную базу, программное обеспечение, а также будут поддерживать спрос на продукцию и услуги.
"Количество легких беспилотников уже сегодня исчисляется десятками тысяч, но в основном они пока изготавливаются технологическими энтузиастами. Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие 7 лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - сказал он.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники
Вчера, 07:47
 
РоссияПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала