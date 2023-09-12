https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895763791.html
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 12.09.2023
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили
Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:31
2023-09-12T10:31
2023-09-12T10:52
авто
россия
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку, кому чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.По его словам, переход происходит уже сейчас.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владимир путин, вэф-2023
Авто, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили
Путин: выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку, кому чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, переход происходит уже сейчас.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.