https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895763791.html

Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили

Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 12.09.2023

Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили

Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:31

2023-09-12T10:31

2023-09-12T10:52

авто

россия

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку, кому чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.По его словам, переход происходит уже сейчас.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, владимир путин, вэф-2023