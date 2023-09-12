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Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 12.09.2023
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10:31 12.09.2023 (обновлено: 10:52 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895763791.html
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 12.09.2023
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили
Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:31
2023-09-12T10:52
авто
россия
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку, кому чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.По его словам, переход происходит уже сейчас.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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авто, россия, владимир путин, вэф-2023
Авто, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили

Путин: выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку, кому чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, переход происходит уже сейчас.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
АвтоРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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