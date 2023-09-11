https://ria.ru/20230911/zemletryasenie-1895612883.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 11.09.2023

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:20

2023-09-11T16:20

2023-09-11T16:20

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 12.51 по времени UTC (15.51 мск) примерно в 39 километрах к северу от острова Тернате. Очаг залегал на глубине 163 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)