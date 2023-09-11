https://ria.ru/20230911/zdorove-1895587301.html
Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 11.09.2023
Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:46
2023-09-11T14:46
2023-09-11T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье с начала лета в парках проводится акция по проверке здоровья. В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 12 муниципалитетах: Мытищи, Пушкинский, Коломенский, Ленинский, Подольск и других. "Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти восемь тысяч человек, в том числе 304 – в эти выходные", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в случае выявления патологий пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования пациенты смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812309983.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова