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Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 11.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/zdorove-1895587301.html
Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 11.09.2023
Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:46
2023-09-11T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье с начала лета в парках проводится акция по проверке здоровья. В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 12 муниципалитетах: Мытищи, Пушкинский, Коломенский, Ленинский, Подольск и других. "Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти восемь тысяч человек, в том числе 304 – в эти выходные", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в случае выявления патологий пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования пациенты смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

© iStock.com / HalfpointПациентка на приеме у врача
Пациентка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / Halfpoint
Пациентка на приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье с начала лета в парках проводится акция по проверке здоровья. В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 12 муниципалитетах: Мытищи, Пушкинский, Коломенский, Ленинский, Подольск и других.
"Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти восемь тысяч человек, в том числе 304 – в эти выходные", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Как отметили в пресс-службе, в случае выявления патологий пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования пациенты смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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