https://ria.ru/20230911/zdorove-1895587301.html

Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 11.09.2023

Около 8000 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:46

2023-09-11T14:46

2023-09-11T14:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти восемь тысяч жителей Московской области проверили свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье с начала лета в парках проводится акция по проверке здоровья. В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 12 муниципалитетах: Мытищи, Пушкинский, Коломенский, Ленинский, Подольск и других. "Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти восемь тысяч человек, в том числе 304 – в эти выходные", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в случае выявления патологий пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. С результатами обследования пациенты смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812309983.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова