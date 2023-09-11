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Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку - РИА Новости, 11.09.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
16:29 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/yakutsk-1895615386.html
Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку
Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку - РИА Новости, 11.09.2023
Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку
Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку как резидент территории опережающего развития, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:29
2023-09-11T16:29
республика саха (якутия)
якутск
дальний восток
жилье
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку как резидент территории опережающего развития, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Проект строительства микрорайона "Звездный" в Якутске получил дополнительную государственную поддержку. Специализированный застройщик "РИА Вега" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает льготный режим ТОР "Якутия" при комплексной застройке жилыми многоквартирными домами", - рассказали в пресс-службе. На подписании документа присутствовал первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Отмечается, что статус резидента ТОР "Якутия" даст застройщику в лице "РИА Вега" налоговые льготы и инфраструктурную поддержку. Принятые меры направлены на снижение стоимости строительства и в конечном итоге - цены за квадратный метр. Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подчеркнул, что всё больше проектов комплексной застройки на Дальнем Востоке реализуются с помощью льгот и преференций ТОР. Вместе со строительством нового жилья застройщики работают над созданием всей необходимой социальной инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник. При этом корпорация как единый институт развития продолжит сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме "одного окна". "На сегодня микрорайон "Звездный" - самая крупная строительная площадка в республике. На территории 68,5 га будут построены 30 многоквартирных домов высотностью от 2 до 8 этажей и общей площадью 263 тысячи квадратных метров для 11 тысяч человек. В "Звёздном" будут построены два детских сада, каждый из которых на 316 воспитанников, две школы на 1980 учащихся, поликлиника на 600 посещений в смену, уже возводится крытый каток с многофункциональным спортзалом. В микрорайоне также появятся собственная пожарная часть, котельная, благоустроено свыше 5 километров дорог. Объем инвестиций в проект составит 14,63 миллиарда руб", - информируют власти.
https://realty.ria.ru/20230911/yakutiya-1895503352.html
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якутск, дальний восток, жилье, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Дальний Восток, Жилье, Республика Саха (Якутия)
Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку

Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку как резидент ТОР

Проект строительства микрорайона "Звездный" в Якутске получит господдержку в рамках режима ТОР
Проект строительства микрорайона Звездный в Якутске получит господдержку в рамках режима ТОР
Проект строительства микрорайона "Звездный" в Якутске получит господдержку в рамках режима ТОР
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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Застройщик микрорайона "Звездный" в Якутске получит поддержку как резидент территории опережающего развития, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
«
"Проект строительства микрорайона "Звездный" в Якутске получил дополнительную государственную поддержку. Специализированный застройщик "РИА Вега" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает льготный режим ТОР "Якутия" при комплексной застройке жилыми многоквартирными домами", - рассказали в пресс-службе.
На подписании документа присутствовал первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.
Отмечается, что статус резидента ТОР "Якутия" даст застройщику в лице "РИА Вега" налоговые льготы и инфраструктурную поддержку. Принятые меры направлены на снижение стоимости строительства и в конечном итоге - цены за квадратный метр.
Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подчеркнул, что всё больше проектов комплексной застройки на Дальнем Востоке реализуются с помощью льгот и преференций ТОР. Вместе со строительством нового жилья застройщики работают над созданием всей необходимой социальной инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник. При этом корпорация как единый институт развития продолжит сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме "одного окна".
"На сегодня микрорайон "Звездный" - самая крупная строительная площадка в республике. На территории 68,5 га будут построены 30 многоквартирных домов высотностью от 2 до 8 этажей и общей площадью 263 тысячи квадратных метров для 11 тысяч человек. В "Звёздном" будут построены два детских сада, каждый из которых на 316 воспитанников, две школы на 1980 учащихся, поликлиника на 600 посещений в смену, уже возводится крытый каток с многофункциональным спортзалом. В микрорайоне также появятся собственная пожарная часть, котельная, благоустроено свыше 5 километров дорог. Объем инвестиций в проект составит 14,63 миллиарда руб", - информируют власти.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Правительство расширит территорию опережающего развития "Якутия"
Вчера, 10:49
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскДальний ВостокЖильеРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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