https://ria.ru/20230911/vybory-1895620264.html

Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне

Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне - РИА Новости, 11.09.2023

Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проявили... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:44

2023-09-11T16:44

2023-09-11T16:44

политика

россия

луганская народная республика

херсонская область

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

донецкая народная республика

запорожская область

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проявили беспрецедентную консолидацию на выборах, и сравнил их с выборами в Чечне, когда жители региона сделали выбор "в пользу мира и благополучия" в составе России. "Жители новых регионов продемонстрировали беспрецедентную консолидацию и вместе с тем громко заявили, что готовы трудиться на благо Родины. Мы помним, как жители Чеченской Республики с таким же рвением шли на избирательные участки в самый тяжелый период. Чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и благополучия в составе сильной державы - России. Позитивные итоги этого поистине судьбоносного решения вы можете видеть сегодня", - написал Кадыров. Он выразил уверенность, что жителей Донбасса ждет аналогичная с народом Чечни судьба - мирная и благополучная. "Иначе быть не может", - написал глава региона. Выборы в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — впервые прошли по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную думу, в Запорожской — законодательное собрание.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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