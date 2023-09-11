https://ria.ru/20230911/vybory-1895620264.html
Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне
Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне - РИА Новости, 11.09.2023
Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проявили... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:44
2023-09-11T16:44
2023-09-11T16:44
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
запорожская область
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проявили беспрецедентную консолидацию на выборах, и сравнил их с выборами в Чечне, когда жители региона сделали выбор "в пользу мира и благополучия" в составе России. "Жители новых регионов продемонстрировали беспрецедентную консолидацию и вместе с тем громко заявили, что готовы трудиться на благо Родины. Мы помним, как жители Чеченской Республики с таким же рвением шли на избирательные участки в самый тяжелый период. Чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и благополучия в составе сильной державы - России. Позитивные итоги этого поистине судьбоносного решения вы можете видеть сегодня", - написал Кадыров. Он выразил уверенность, что жителей Донбасса ждет аналогичная с народом Чечни судьба - мирная и благополучная. "Иначе быть не может", - написал глава региона. Выборы в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — впервые прошли по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную думу, в Запорожской — законодательное собрание.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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РИА Новости
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политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, запорожская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023
Кадыров сравнил выборы в новых регионах России и в Чечне
Кадыров отметил беспрецедентную консолидацию на выборах в новых регионах России