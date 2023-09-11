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ДНР впервые выразила свою волю как регион России, заявил наблюдатель из США

ДНР впервые выразила свою волю как регион России, заявил наблюдатель из США - РИА Новости, 11.09.2023

ДНР впервые выразила свою волю как регион России, заявил наблюдатель из США

Выборы в ДНР позволили жителям региона выразить свою волю в качестве интегрированного региона РФ, избирательный процесс был открытым и прошел в соответствии с... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:26

2023-09-11T16:26

2023-09-11T16:26

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы в ДНР позволили жителям региона выразить свою волю в качестве интегрированного региона РФ, избирательный процесс был открытым и прошел в соответствии с законом, заявил председатель общественной организации "Institute for Progress Through Law" (США) Клайн Престон IV. "Это были открытые выборы в соответствии с законом, которые позволили людям выразить свою волю, их желание участвовать в первом голосовании в качестве интегрированных регионов России", - сказал Клайн Престон IV об избирательном процессе в ДНР в ходе пресс-конференции международных электоральных экспертов, посвященной итогам наблюдения за ходом голосования в новых субъектах РФ в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Наблюдатель особенно отметил атмосферу, в которой проходили выборы в новых регионах. По его словам, люди были рады голосовать, они праздновали. "Пели "Калинку" и другие песни. Все были так рады",- подчеркнул Клайн Престон IV. Он добавил, что выборы в целом прошли без проблем, никаких нарушений выявлено не было ни на одном из избирательных участков.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, сша