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Турчак прокомментировал итоги выборов в заксобрания

Турчак прокомментировал итоги выборов в заксобрания - РИА Новости, 11.09.2023

Турчак прокомментировал итоги выборов в заксобрания

Самую высокую поддержку на выборах в заксобрания "Единая Россия" получила в Запорожской области - 83%, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:45

2023-09-11T11:45

2023-09-11T12:22

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

андрей турчак

запорожская область

политика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрания "Единая Россия" получила в Запорожской области - 83%, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Самую высокую поддержку на выборах в заксобрания "Единой России" оказали жители Запорожской области. Партия получила 83% голосов", - заявил Турчак на брифинге.

запорожская область

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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, андрей турчак, запорожская область, политика