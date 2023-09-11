https://ria.ru/20230911/vybory-1895468409.html
В Алтайском крае рассказали о количестве проголосовавших электронно
В Алтайском крае рассказали о количестве проголосовавших электронно - РИА Новости, 11.09.2023
В Алтайском крае рассказали о количестве проголосовавших электронно
Более 99 тысяч жителей Алтайского края проголосовали в дистанционном формате на выборах губернатора Алтайского края, это 22% от общего числа пришедших на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:01
2023-09-11T08:01
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Более 99 тысяч жителей Алтайского края проголосовали в дистанционном формате на выборах губернатора Алтайского края, это 22% от общего числа пришедших на участки, сообщила журналистам глава регионального избиркома Ирина Акимова."О своём желании принять участие в дистанционном электронном голосовании высказались 111 851 человек, именно такое количество… Это на самом деле очень здорово - свыше 6,3% потенциальных участников голосования уже летом выбрали для себя форму дистанционного электронного голосования… завершили голосование по 99 060 электронным бюллетеням на выборах губернатора Алтайского края", - отметила Акимова.Ранее Акимова сообщила, что, по предварительным данным, в выборах побеждает действующий губернатор Виктор Томенко с 76,16% голосов, в выборах приняли участие 448 543 человек, что превышает 31% от общего числа избирателей.Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день.В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендовали: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка порядка 1,767 миллиона человек. В крае на выборах работали 1,7 тысячи участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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алтайский край, единый день голосования в россии — 2023, россия
Алтайский край, Единый день голосования в России — 2023, Россия
В Алтайском крае рассказали о количестве проголосовавших электронно
Более 99 тысяч жителей Алтая проголосовали на выборах в электронном формате
БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Более 99 тысяч жителей Алтайского края проголосовали в дистанционном формате на выборах губернатора Алтайского края, это 22% от общего числа пришедших на участки, сообщила журналистам глава регионального избиркома Ирина Акимова.
«
"О своём желании принять участие в дистанционном электронном голосовании высказались 111 851 человек, именно такое количество… Это на самом деле очень здорово - свыше 6,3% потенциальных участников голосования уже летом выбрали для себя форму дистанционного электронного голосования… завершили голосование по 99 060 электронным бюллетеням на выборах губернатора Алтайского края", - отметила Акимова.
Ранее Акимова сообщила, что, по предварительным данным, в выборах побеждает действующий губернатор Виктор Томенко с 76,16% голосов, в выборах приняли участие 448 543 человек, что превышает 31% от общего числа избирателей.
Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день.
В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендовали: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка порядка 1,767 миллиона человек. В крае на выборах работали 1,7 тысячи участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
Итоги выборов глав регионов России