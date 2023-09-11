https://ria.ru/20230911/vybory-1895466629.html

Итоговая явка на выборах в Приамурье превысила показатели 2018 года

Итоговая явка на выборах в Приамурье превысила показатели 2018 года - РИА Новости, 11.09.2023

Итоговая явка на выборах в Приамурье превысила показатели 2018 года

Итоговая явка на выборах в Приамурье превысила показатели 2018 года почти на 7,5 % и составила 38,74%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:47

2023-09-11T07:47

2023-09-11T07:47

политика

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895360721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5052181747e7591637bb81f2c6994f19.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в Приамурье превысила показатели 2018 года почти на 7,5 % и составила 38,74%, сообщает правительство региона. Явка на выборах губернатора в 2018 году составила 31,25%. Голосование в этом году длилось 3 дня. Работали свыше 700 избирательных участков. За соблюдением избирательного процесса следили порядка 600 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты области. Участки были оборудованы камерами видеонаблюдения или средствами видеофиксации. В Центре по общественному наблюдению за выборами в режиме онлайн процесс голосования с 99 УИК транслировала видеопанель. "Как отмечается, явка на прошедшем голосовании составила 38,74%, что значительно выше явки на выборах главы региона в 2018 году. Рост активности избирателей свидетельствует о повышении доверия граждан к проводимому курсу команды действующего главы региона и в целом поддержке курса президента по развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении.За должность главы региона боролись пять кандидатов. Действующий губернатор Василий Орлов 82,38% голосов избирателей. За него проголосовали 192 134 амурчан. Кандидата на пост Бориса Белобородова поддержало более 18 тысяч человек или 7,9%. Строчкой ниже расположился Евгений Завгородний. Его результат – 8 381 голосов избирателей или 3,59%. Четвертым в списках находится Роман Санжаревский. За него отдали голоса более 5 тысяч человек или 2,25% голосов. Сергей Рафальский с результатом более 4,8 тысяч голосов замыкает пятерку кандидатов или 2,06% голосов соотечественников. Избранный глава поблагодарил амурчан за поддержку и пообещал оправдать доверие. "Мы всегда открыты к диалогу и будем, как и раньше, стараться учитывать разные мнения и взгляды на то, как дальше жить региону. Важный этап в жизни Приамурья завершен, впереди - новые задачи и планы. Я уверен, что у нас получится реализовать все задуманное", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230911/vybory-1895461021.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, василий орлов (губернатор), амурская область, россия