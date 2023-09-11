https://ria.ru/20230911/vybory-1895465422.html

"Единая Россия" получила большую часть голосов на выборах в Абакане

"Единая Россия" получила большую часть голосов на выборах в Абакане - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" получила большую часть голосов на выборах в Абакане

Большая часть избирателей на выборах в городской совет Абакана проголосовала за "Единую Россию", второе место у КПРФ, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:36

2023-09-11T07:36

2023-09-11T07:36

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единый день голосования в россии — 2023

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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Большая часть избирателей на выборах в городской совет Абакана проголосовала за "Единую Россию", второе место у КПРФ, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. Из материалов, размещенных на портале, следует, что на выборах депутатов в горсовет столицы Хакасии Абакана за "Единую Россию" проголосовало чуть более 20 тысяч избирателей, что составляет 41,98%. У КПРФ - 27,5%, у ЛДПР - 7,32%, у "Справедливой России - За правду" - 5,47%. Менее 5% у Партии Пенсионеров, партии "Новые люди", "Коммунистов России". В Хакасии с 8 по 10 сентября выбирали главу республики, депутатов верховного совета республики восьмого созыва и депутатов Абаканского городского совета.

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