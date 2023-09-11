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"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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02:23 11.09.2023 (обновлено: 02:29 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895433893.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,3% голосов по итогам обработки 50% протоколов, сообщает облизбирком. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:23
2023-09-11T02:29
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
смоленская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,3% голосов по итогам обработки 50% протоколов, сообщает облизбирком.Облизбирком в своем телеграм-канале опубликовал предварительные данные обработки 50% протоколов.Согласно этим данным, "Единая Россия" набирает 58,3% голосов избирателей, ЛДПР - 11,26%, КПРФ - 9,6%, Партия пенсионеров - 4,54%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,33% голосов, "Коммунисты России" - 3,99% голосов, "Новые люди" - 3,84%, партия "Зеленые" - 1,01%.В Смоленской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора региона и депутатов областной думы.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, смоленская область, лдпр, кпрф
Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Смоленская область, ЛДПР, КПРФ
"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30% голосов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,3% голосов по итогам обработки 50% протоколов, сообщает облизбирком.
Облизбирком в своем телеграм-канале опубликовал предварительные данные обработки 50% протоколов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
Согласно этим данным, "Единая Россия" набирает 58,3% голосов избирателей, ЛДПР - 11,26%, КПРФ - 9,6%, Партия пенсионеров - 4,54%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,33% голосов, "Коммунисты России" - 3,99% голосов, "Новые люди" - 3,84%, партия "Зеленые" - 1,01%.
В Смоленской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора региона и депутатов областной думы.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023Смоленская областьЛДПРКПРФ
 
 
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