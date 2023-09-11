https://ria.ru/20230911/vybory-1895433893.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,30 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,3% голосов по итогам обработки 50% протоколов, сообщает облизбирком. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:23

2023-09-11T02:23

2023-09-11T02:29

политика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Смоленскую облдуму с 58,3% голосов по итогам обработки 50% протоколов, сообщает облизбирком.Облизбирком в своем телеграм-канале опубликовал предварительные данные обработки 50% протоколов.Согласно этим данным, "Единая Россия" набирает 58,3% голосов избирателей, ЛДПР - 11,26%, КПРФ - 9,6%, Партия пенсионеров - 4,54%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,33% голосов, "Коммунисты России" - 3,99% голосов, "Новые люди" - 3,84%, партия "Зеленые" - 1,01%.В Смоленской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора региона и депутатов областной думы.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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