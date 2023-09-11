https://ria.ru/20230911/vybory-1895428733.html
В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам
В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам - РИА Новости, 11.09.2023
В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам
Партия "Единая Россия" подходит к выборам президента России в полной готовности, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:55
2023-09-11T00:55
2023-09-11T00:55
политика
россия
евгений ревенко
единая россия
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подходит к выборам президента России в полной готовности, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. Он отметил, что прошедшая избирательная кампания - это главная подготовка к выборам президента, которые состоятся в 2024 году. "И мы к предстоящей главной гонке подошли в очень хорошей форме, с чем, собственно, всех, уважаемые друзья, всех нас, хочу и поздравить", - сказал Ревенко на мероприятии "Ночь выборов". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895317358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, евгений ревенко, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Евгений Ревенко, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России
В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам
Ревенко: "Единая Россия" в полной мере готова к президентским выборам
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подходит к выборам президента России в полной готовности, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко.
Он отметил, что прошедшая избирательная кампания - это главная подготовка к выборам президента, которые состоятся в 2024 году.
"И мы к предстоящей главной гонке подошли в очень хорошей форме, с чем, собственно, всех, уважаемые друзья, всех нас, хочу и поздравить", - сказал Ревенко на мероприятии "Ночь выборов".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях.
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