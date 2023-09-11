https://ria.ru/20230911/vybory-1895428733.html

В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам

В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам - РИА Новости, 11.09.2023

В "Единой России" заявили о полной готовности к президентским выборам

Партия "Единая Россия" подходит к выборам президента России в полной готовности, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:55

2023-09-11T00:55

2023-09-11T00:55

политика

россия

евгений ревенко

единая россия

госдума рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подходит к выборам президента России в полной готовности, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. Он отметил, что прошедшая избирательная кампания - это главная подготовка к выборам президента, которые состоятся в 2024 году. "И мы к предстоящей главной гонке подошли в очень хорошей форме, с чем, собственно, всех, уважаемые друзья, всех нас, хочу и поздравить", - сказал Ревенко на мероприятии "Ночь выборов". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895317358.html

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Максим Горбачев

политика, россия, евгений ревенко, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии