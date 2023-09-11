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Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе - РИА Новости, 11.09.2023
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16:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vino-1895611589.html
Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе
Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе - РИА Новости, 11.09.2023
Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе
Красное вино "затопило" улицы в португальской Анадии в результате взрыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira, сообщает радиостанция Radio... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:14
2023-09-11T16:14
португалия
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Красное вино "затопило" улицы в португальской Анадии в результате взрыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira, сообщает радиостанция Radio Renascença. "В минувшее воскресенье улицы... в Анадии были "затоплены" литрами красного вина. Инцидент произошел после того, как лопнули два резервуара на Destilaria Levira", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечается, компания уже выразила сожаление в связи с произошедшим. "Причины разрыва резервуаров еще предстоит выяснить, но компания уже взяла на себя ответственность за случившееся", - добавляет радиостанция.
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португалия, в мире
Португалия, В мире
Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе

Radio Renascença: красное вино затопило лицу в Португалии после взрыва на заводе

CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko / Вид на город Порту в Португалии
Вид на город Порту в Португалии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
Вид на город Порту в Португалии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Красное вино "затопило" улицы в португальской Анадии в результате взрыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira, сообщает радиостанция Radio Renascença.
"В минувшее воскресенье улицы... в Анадии были "затоплены" литрами красного вина. Инцидент произошел после того, как лопнули два резервуара на Destilaria Levira", - говорится в сообщении радиостанции.
Как отмечается, компания уже выразила сожаление в связи с произошедшим.
"Причины разрыва резервуаров еще предстоит выяснить, но компания уже взяла на себя ответственность за случившееся", - добавляет радиостанция.
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