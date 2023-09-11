https://ria.ru/20230911/vino-1895611589.html

Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе

Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе - РИА Новости, 11.09.2023

Красное вино затопило улицу в Португалии после взрыва резервуаров на заводе

Красное вино "затопило" улицы в португальской Анадии в результате взрыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira, сообщает радиостанция Radio... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:14

2023-09-11T16:14

2023-09-11T16:14

португалия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566821201_0:142:1620:1053_1920x0_80_0_0_25ea830d3069f89c3fa02c98d5a1f12a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Красное вино "затопило" улицы в португальской Анадии в результате взрыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira, сообщает радиостанция Radio Renascença. "В минувшее воскресенье улицы... в Анадии были "затоплены" литрами красного вина. Инцидент произошел после того, как лопнули два резервуара на Destilaria Levira", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечается, компания уже выразила сожаление в связи с произошедшим. "Причины разрыва резервуаров еще предстоит выяснить, но компания уже взяла на себя ответственность за случившееся", - добавляет радиостанция.

https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

португалия, в мире