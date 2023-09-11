https://ria.ru/20230911/vef-1895435924.html
Второй день Восточного экономического форума. Прямая трансляция
Второй день Восточного экономического форума. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.09.2023
Второй день Восточного экономического форума. Прямая трансляция
Второй день Восточного экономического форума на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:00
2023-09-11T03:00
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вэф-2023
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Второй день Восточного экономического форума на острове Русском во Владивостоке.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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LIVE: Второй день Восточного экономического форума
LIVE: Второй день Восточного экономического форума
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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вэф-2023, видео
Второй день Восточного экономического форума. Прямая трансляция
Второй день Восточного экономического форума на острове Русском во Владивостоке.
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