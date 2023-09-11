https://ria.ru/20230911/ukraine-1895681938.html
На Украине переименуют шесть сел
На Украине переименуют шесть сел - РИА Новости, 11.09.2023
На Украине переименуют шесть сел
Села Московское, Москалевщина, Ватутино, Красногоровка, Красная Долина, Красное, расположенные в Сумской, Винницкой и Черкасской областях, переименуют на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:53
2023-09-11T20:53
2023-09-11T20:53
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сергей лавров
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Села Московское, Москалевщина, Ватутино, Красногоровка, Красная Долина, Красное, расположенные в Сумской, Винницкой и Черкасской областях, переименуют на Украине, проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде в понедельник. "Переименование села Москалевщина инициировано его жителями с целью избавления от топонимов, которые названы в честь деятелей, событий, связанных с историей и культурой Советского Союза, Российской Федерации..." - говорится в одной из пояснительных записок к проекту, размещенной на сайте Верховной рады. В документах указаны новые названия населенных пунктов, теперь село Красногоровка будет именоваться Масонов, Красная Долина - Долина, Московское - Мирное, Москалевщина - Журавлиное, Красное - Счастливое, Ватутино - Богачево. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддерживает обращения областных советов относительно переименования сел. На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Согласно которому начались демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и населенных пунктов. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, красногоровка, россия, сергей лавров, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красногоровка, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
На Украине переименуют шесть сел
На Украине переименуют шесть сел, включая Московское, Красногоровку и Ватутино
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Села Московское, Москалевщина, Ватутино, Красногоровка, Красная Долина, Красное, расположенные в Сумской, Винницкой и Черкасской областях, переименуют на Украине, проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде в понедельник.
"Переименование села Москалевщина инициировано его жителями с целью избавления от топонимов, которые названы в честь деятелей, событий, связанных с историей и культурой Советского Союза, Российской Федерации..." - говорится в одной из пояснительных записок к проекту, размещенной на сайте Верховной рады.
В документах указаны новые названия населенных пунктов, теперь село Красногоровка будет именоваться Масонов, Красная Долина - Долина, Московское - Мирное
, Москалевщина - Журавлиное, Красное - Счастливое, Ватутино - Богачево.
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддерживает обращения областных советов относительно переименования сел.
На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Согласно которому начались демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и населенных пунктов. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией