https://ria.ru/20230911/ukraine-1895681938.html

На Украине переименуют шесть сел

На Украине переименуют шесть сел - РИА Новости, 11.09.2023

На Украине переименуют шесть сел

Села Московское, Москалевщина, Ватутино, Красногоровка, Красная Долина, Красное, расположенные в Сумской, Винницкой и Черкасской областях, переименуют на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:53

2023-09-11T20:53

2023-09-11T20:53

специальная военная операция на украине

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украина

красногоровка

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сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Села Московское, Москалевщина, Ватутино, Красногоровка, Красная Долина, Красное, расположенные в Сумской, Винницкой и Черкасской областях, переименуют на Украине, проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде в понедельник. "Переименование села Москалевщина инициировано его жителями с целью избавления от топонимов, которые названы в честь деятелей, событий, связанных с историей и культурой Советского Союза, Российской Федерации..." - говорится в одной из пояснительных записок к проекту, размещенной на сайте Верховной рады. В документах указаны новые названия населенных пунктов, теперь село Красногоровка будет именоваться Масонов, Красная Долина - Долина, Московское - Мирное, Москалевщина - Журавлиное, Красное - Счастливое, Ватутино - Богачево. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддерживает обращения областных советов относительно переименования сел. На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Согласно которому начались демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и населенных пунктов. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230816/ulitsy-1890466842.html

украина

красногоровка

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в мире, украина, красногоровка, россия, сергей лавров, верховная рада украины