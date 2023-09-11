https://ria.ru/20230911/ukraina-1895666670.html

В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей

В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей - РИА Новости, 11.09.2023

В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей

Задолженность для жителей Полтавской области Украины обернулась отсутствием горячего водоснабжения, "сложный вопрос" поедут решить в Киев, сообщил глава военной РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:01

2023-09-11T19:01

2023-09-11T19:01

в мире

полтавская область

украина

киев

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Задолженность для жителей Полтавской области Украины обернулась отсутствием горячего водоснабжения, "сложный вопрос" поедут решить в Киев, сообщил глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин. "Вопрос отсутствия горячей воды в Полтавской области. Ситуация сложная и требует комплексного решения. Уже запланирована встреча на этой неделе в Киеве с представителями газоснабжающей компанияи "Нафтогаз Трейдинг" и НАК "Нафтогаз Украины". Основная задача - найти пути разрешения ситуации с задолженностью и отсутствием горячего водоснабжения в городах и поселках Полтавщины", - написал Лунин в своем телеграм-канале. Он добавил, что регион готовится к "сложной зиме". По его словам, среди приоритетных вопросов - подготовка к отопительному сезону, в частности подключение котельных к альтернативным источникам питания.

https://ria.ru/20230911/grazhdanstvo-1895632395.html

https://ria.ru/20230911/zelenskiy-1895643015.html

полтавская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, полтавская область, украина, киев, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф