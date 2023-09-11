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В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей - РИА Новости, 11.09.2023
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19:01 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895666670.html
В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей
В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей - РИА Новости, 11.09.2023
В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей
Задолженность для жителей Полтавской области Украины обернулась отсутствием горячего водоснабжения, "сложный вопрос" поедут решить в Киев, сообщил глава военной РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:01
2023-09-11T19:01
в мире
полтавская область
украина
киев
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Задолженность для жителей Полтавской области Украины обернулась отсутствием горячего водоснабжения, "сложный вопрос" поедут решить в Киев, сообщил глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин. "Вопрос отсутствия горячей воды в Полтавской области. Ситуация сложная и требует комплексного решения. Уже запланирована встреча на этой неделе в Киеве с представителями газоснабжающей компанияи "Нафтогаз Трейдинг" и НАК "Нафтогаз Украины". Основная задача - найти пути разрешения ситуации с задолженностью и отсутствием горячего водоснабжения в городах и поселках Полтавщины", - написал Лунин в своем телеграм-канале. Он добавил, что регион готовится к "сложной зиме". По его словам, среди приоритетных вопросов - подготовка к отопительному сезону, в частности подключение котельных к альтернативным источникам питания.
https://ria.ru/20230911/grazhdanstvo-1895632395.html
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полтавская область
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в мире, полтавская область, украина, киев, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф
В мире, Полтавская область, Украина, Киев, Нафтогаз Украины, Национальный антитеррористический комитет РФ
В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов жителей

В Полтавской области Украины отключили горячую воду из-за долгов населения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение горячей воды
Отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение горячей воды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Задолженность для жителей Полтавской области Украины обернулась отсутствием горячего водоснабжения, "сложный вопрос" поедут решить в Киев, сообщил глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин.
"Вопрос отсутствия горячей воды в Полтавской области. Ситуация сложная и требует комплексного решения. Уже запланирована встреча на этой неделе в Киеве с представителями газоснабжающей компанияи "Нафтогаз Трейдинг" и НАК "Нафтогаз Украины". Основная задача - найти пути разрешения ситуации с задолженностью и отсутствием горячего водоснабжения в городах и поселках Полтавщины", - написал Лунин в своем телеграм-канале.
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В миреПолтавская областьУкраинаКиевНафтогаз УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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