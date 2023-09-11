https://ria.ru/20230911/trevoga-1895566974.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:45
2023-09-11T13:45
2023-09-11T13:45
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.19 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Винницкой и Днепропетровской областях, следом – в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895469178.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в семи областях Украины