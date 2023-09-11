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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/trevoga-1895465161.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:33
2023-09-11T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 7.17 (совпадает с мск) до 7.21 (совпадает с мск). Ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 7.17 (совпадает с мск) до 7.21 (совпадает с мск).
Ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге на фоне тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская область
 
 
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