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В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ

В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ - РИА Новости, 11.09.2023

В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ

Служба безопасности Украины могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ, проходивших на территории Белоруссии в начале сентября, считают в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:05

2023-09-11T21:05

2023-09-11T21:13

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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ, проходивших на территории Белоруссии в начале сентября, считают в Комитете госбезопасности Белоруссии."Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси. Любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба", - сообщает информагентство Белта.Ранее КГБ Белоруссии сообщил о пресечении деятельности трех боевых ячеек, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России. В комитете информировали, что участники ячеек работали на Службу безопасности Украины. Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы.Сообщалось, что попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух граждан Белоруссии, которые обладают навыками минно-взрывного дела. Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории Белоруссии арсенал с автоматами, дронами и взрывчаткой.

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html

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белоруссия, одкб, служба безопасности украины, в мире, украина, россия