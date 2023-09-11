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В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ - РИА Новости, 11.09.2023
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21:05 11.09.2023 (обновлено: 21:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/terakt-1895684208.html
В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ
В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ - РИА Новости, 11.09.2023
В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ
Служба безопасности Украины могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ, проходивших на территории Белоруссии в начале сентября, считают в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:05
2023-09-11T21:13
белоруссия
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служба безопасности украины
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украина
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ, проходивших на территории Белоруссии в начале сентября, считают в Комитете госбезопасности Белоруссии."Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси. Любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба", - сообщает информагентство Белта.Ранее КГБ Белоруссии сообщил о пресечении деятельности трех боевых ячеек, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России. В комитете информировали, что участники ячеек работали на Службу безопасности Украины. Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы.Сообщалось, что попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух граждан Белоруссии, которые обладают навыками минно-взрывного дела. Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории Белоруссии арсенал с автоматами, дронами и взрывчаткой.
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белоруссия, одкб, служба безопасности украины, в мире, украина, россия
Белоруссия, ОДКБ, Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Россия
В КГБ Белоруссии сделали предположение о диверсиях СБУ

КГБ Белоруссии связал диверсии СБУ с учениями ОДКБ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ, проходивших на территории Белоруссии в начале сентября, считают в Комитете госбезопасности Белоруссии.
"Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси. Любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба", - сообщает информагентство Белта.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил о пресечении деятельности трех боевых ячеек, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России. В комитете информировали, что участники ячеек работали на Службу безопасности Украины. Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы.
Сообщалось, что попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух граждан Белоруссии, которые обладают навыками минно-взрывного дела. Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории Белоруссии арсенал с автоматами, дронами и взрывчаткой.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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БелоруссияОДКБСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраинаРоссия
 
 
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