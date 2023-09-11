Рейтинг@Mail.ru
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 11.09.2023 (обновлено: 15:43 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/srok-1895514758.html
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2023
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:17
2023-09-11T15:43
россия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787273370_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_57d234f3a7944380e26b083fbfd409d9.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Игоря Тарана", — говорится в сообщении. Как установил суд, с 11 по 16 марта 2022 года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Однажды он обнаружил, что по улице идут четверо мужчин и доложил об этом командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое умерли на месте, двум другим удалось скрыться. Он же 22 марта открыл огонь по еще одной группе мирных жителей: шесть мужчин и женщина направлялись к зданию бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира, Таран также расстрелял их из автомата. Двое мужчин погибли, остальные смогли спастись. Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, в покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело против Свинарчука сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
https://ria.ru/20230906/azovtsy-1894458705.html
https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787273370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0e90c2cb30803749a7d0191dad42dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четверых жителей Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Игоря Тарана", — говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Киев бросил боевиков "Азова"* на Ореховское направление, заявил Рогов
6 сентября, 10:07
Как установил суд, с 11 по 16 марта 2022 года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Однажды он обнаружил, что по улице идут четверо мужчин и доложил об этом командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое умерли на месте, двум другим удалось скрыться.
Он же 22 марта открыл огонь по еще одной группе мирных жителей: шесть мужчин и женщина направлялись к зданию бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира, Таран также расстрелял их из автомата. Двое мужчин погибли, остальные смогли спастись.
Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, в покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело против Свинарчука сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
Строители сносят аварийный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Пленный азовец рассказал об убийствах людей в Мариуполе боевиками нацбата
27 августа, 12:29
 
РоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала