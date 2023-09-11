https://ria.ru/20230911/srok-1895514758.html
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2023
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:17
2023-09-11T11:17
2023-09-11T15:43
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Игоря Тарана", — говорится в сообщении. Как установил суд, с 11 по 16 марта 2022 года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Однажды он обнаружил, что по улице идут четверо мужчин и доложил об этом командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое умерли на месте, двум другим удалось скрыться. Он же 22 марта открыл огонь по еще одной группе мирных жителей: шесть мужчин и женщина направлялись к зданию бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира, Таран также расстрелял их из автомата. Двое мужчин погибли, остальные смогли спастись. Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, в покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело против Свинарчука сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
https://ria.ru/20230906/azovtsy-1894458705.html
https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боевик ВСУ получил срок за расстрел четверых жителей Мариуполя
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четверых жителей Мариуполя
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба
Генеральной прокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины
Игоря Тарана", — говорится в сообщении.
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Как установил суд, с 11 по 16 марта 2022 года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Однажды он обнаружил, что по улице идут четверо мужчин и доложил об этом командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое умерли на месте, двум другим удалось скрыться.
Он же 22 марта открыл огонь по еще одной группе мирных жителей: шесть мужчин и женщина направлялись к зданию бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира, Таран также расстрелял их из автомата. Двое мужчин погибли, остальные смогли спастись.
Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, в покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело против Свинарчука сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
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