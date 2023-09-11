https://ria.ru/20230911/spg-1895450639.html

"Новатэк" планирует начать коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" планирует начать коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 11.09.2023

"Новатэк" планирует начать коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" начнёт коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2" с середины января 2024 года, на восток планирует отправку 3-5 партий в месяц, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:41

2023-09-11T05:41

2023-09-11T05:41

экономика

владивосток

новатэк

арктик спг - 2

дальневосточный федеральный университет

ямал спг

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Новатэк" начнёт коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2" с середины января 2024 года, на восток планирует отправку 3-5 партий в месяц, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума зампред правления компании Евгений Амбросов. "С середины января следующего года мы начнём отгрузки коммерческих объёмов СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", включая восточное направление. Мы ожидаем, что ежемесячно будем отгружать 3-4-5 коммерческих партий на восток. Будем делать это в круглогодичном режиме", – сказал Амбросов. "Потом объёмы должны дойти до пяти отгрузок в месяц с первой линии "Арктик СПГ 2", с установкой второй линии, это будет в следующем году – к концу года мы начнём производство СПГ на второй линии – количество должно удвоиться и так далее. В 2026 году планируется установка третьей линии, количество утраивается", – добавил он. "Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база – Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/spg-1895423979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владивосток, новатэк, арктик спг - 2, дальневосточный федеральный университет, ямал спг, вэф-2023