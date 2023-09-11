Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Депутат Бердичевский: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Военкор Геннадий Дубовой. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. О выборах в России, ходе спецоперации и возможной встрече Путина и Эрдогана — в материале РИА Новости.
Гибель военкора
Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, журналиста сбил автомобиль, когда тот шел за цветами для жены.
Международная обстановка
- Телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время не исключены, конкретной даты разговора пока нет, но главы государств планируют обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщил источник в администрации турецкого лидера. По его словам, переговоры Эрдогана с западными лидерами по поводу зерна на полях саммита "Большой двадцатки" были конструктивными, но для возобновления черноморской инициативы нужна конкретика;
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложить временно приостановить дипотношения с Евросоюзом и вывести дипломатический персонал в Россию;
- Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии;
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку, если ее часть не выполняется. Что касается мирных переговорам, то, по словам чиновника, рвения к ним украинская сторона не демонстрирует, хотя Путин не раз говорил о готовности к диалогу;
- Песков также сообщил, что лидеры России и Турции не обсуждали на встрече тему выдачи Украине военнопленных националистического батальона "Азов"*;
- Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в республике и в России, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня";
- Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри подтвердил, что личные автомобили российских туристов, въезжающих в ЕС, попадают под санкции сообщества.
Ход операции
- Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов;
- На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, три автомобиля, две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", а также пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами;
- На Донецком и Южно-Донецком направлениях украинская армия за сутки потеряла около 360 военнослужащих;
- На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, а также уничтожили до 70 боевиков4
- На Купянском направлении потери противника составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов;
- Российское оружейное предприятие Lobaev Arms запустило серийное производство полностью импортозамещенного патрона для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, сообщил глава компании Владислав Лобаев;
- В России по опыту применения артиллерии в ходе спецоперации начались работы по созданию плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра, заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов;
- Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова.
Выборы в России
Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей оказать влияние на будущее развитие своих регионов и страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Голосование в ДНР прошло успешно, фактов нарушения избирательного права не зафиксировали, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в России со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц.
Атаки ВСУ
- Над Белгородской областью уничтожила два украинских беспилотника, сообщили в министерстве обороны. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, никто не пострадал;
- Украинские войска ночью нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Снаряды прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи, пострадавших нет, но город оказался обесточен, сообщила администрация Новокаховского городского округа. Позднее электроснабжение восстановили;
- Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотниками по российской территории, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил Песков.
* Запрещенная в России террористическая организация.