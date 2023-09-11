https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895683508.html

Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка - РИА Новости, 11.09.2023

Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

О выборах в России, ходе спецоперации и возможной встрече Путина и Эрдогана — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:21

2023-09-11T21:21

2023-09-11T21:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

турция

дмитрий песков

владимир путин

еврокомиссия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. О выборах в России, ходе спецоперации и возможной встрече Путина и Эрдогана — в материале РИА Новости.Гибель военкораВоенкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, журналиста сбил автомобиль, когда тот шел за цветами для жены.Международная обстановкаХод операцииВыборы в РоссииВысокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей оказать влияние на будущее развитие своих регионов и страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Голосование в ДНР прошло успешно, фактов нарушения избирательного права не зафиксировали, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в России со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц.Атаки ВСУ* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

россия

украина

турция

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