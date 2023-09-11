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Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 11.09.2023 (обновлено: 21:49 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895683508.html
Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
О выборах в России, ходе спецоперации и возможной встрече Путина и Эрдогана — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:21
2023-09-11T21:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
дмитрий песков
владимир путин
еврокомиссия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. О выборах в России, ходе спецоперации и возможной встрече Путина и Эрдогана — в материале РИА Новости.Гибель военкораВоенкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, журналиста сбил автомобиль, когда тот шел за цветами для жены.Международная обстановкаХод операцииВыборы в РоссииВысокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей оказать влияние на будущее развитие своих регионов и страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Голосование в ДНР прошло успешно, фактов нарушения избирательного права не зафиксировали, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в России со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц.Атаки ВСУ* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html
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россия, украина, турция, дмитрий песков, владимир путин, еврокомиссия, вооруженные силы украины, евросоюз, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Спецоперация, 11 сентября: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Депутат Бердичевский: военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

© Ирина Ирис/VkontakteВоенкор Геннадий Дубовой
Военкор Геннадий Дубовой
© Ирина Ирис/Vkontakte
Военкор Геннадий Дубовой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. О выборах в России, ходе спецоперации и возможной встрече Путина и Эрдогана — в материале РИА Новости.

Гибель военкора

Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, журналиста сбил автомобиль, когда тот шел за цветами для жены.

Международная обстановка

  • Телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время не исключены, конкретной даты разговора пока нет, но главы государств планируют обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщил источник в администрации турецкого лидера. По его словам, переговоры Эрдогана с западными лидерами по поводу зерна на полях саммита "Большой двадцатки" были конструктивными, но для возобновления черноморской инициативы нужна конкретика;
  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложить временно приостановить дипотношения с Евросоюзом и вывести дипломатический персонал в Россию;
  • Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии;
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку, если ее часть не выполняется. Что касается мирных переговорам, то, по словам чиновника, рвения к ним украинская сторона не демонстрирует, хотя Путин не раз говорил о готовности к диалогу;
  • Песков также сообщил, что лидеры России и Турции не обсуждали на встрече тему выдачи Украине военнопленных националистического батальона "Азов"*;
  • Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в республике и в России, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня";
  • Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри подтвердил, что личные автомобили российских туристов, въезжающих в ЕС, попадают под санкции сообщества.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Акела промахнулся: Вашингтон вынужден унижаться перед "плохими парнями"
Вчера, 08:00

Ход операции

  • Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов;
  • На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, три автомобиля, две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", а также пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами;
  • На Донецком и Южно-Донецком направлениях украинская армия за сутки потеряла около 360 военнослужащих;
  • На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, а также уничтожили до 70 боевиков4
  • На Купянском направлении потери противника составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов;
  • Российское оружейное предприятие Lobaev Arms запустило серийное производство полностью импортозамещенного патрона для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, сообщил глава компании Владислав Лобаев;
  • В России по опыту применения артиллерии в ходе спецоперации начались работы по созданию плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра, заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов;
  • Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:45
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть

Выборы в России

Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей оказать влияние на будущее развитие своих регионов и страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Голосование в ДНР прошло успешно, фактов нарушения избирательного права не зафиксировали, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в России со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц.
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Волновахе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Первые в России. Как проголосовали новые регионы
Вчера, 15:20

Атаки ВСУ

  • Над Белгородской областью уничтожила два украинских беспилотника, сообщили в министерстве обороны. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, никто не пострадал;
  • Украинские войска ночью нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Снаряды прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи, пострадавших нет, но город оказался обесточен, сообщила администрация Новокаховского городского округа. Позднее электроснабжение восстановили;
  • Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотниками по российской территории, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил Песков.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа"
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗерновая сделкаРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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