https://ria.ru/20230911/sotrudnichestvo-1895630921.html

Африканский эксперт назвал Россию ключевым партнером в торговле

Африканский эксперт назвал Россию ключевым партнером в торговле - РИА Новости, 11.09.2023

Африканский эксперт назвал Россию ключевым партнером в торговле

Россия является ключевым партнером для африканских стран по увеличению торговли, инвестиций и развитию сотрудничества в других сферах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:23

2023-09-11T17:23

2023-09-11T18:23

экономика

африка

россия

владивосток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия является ключевым партнером для африканских стран по увеличению торговли, инвестиций и развитию сотрудничества в других сферах, заявил РИА Новости соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи. "Наша главная конечная цель - удвоить торговые усилия (Африки) с того уровня, на котором они находятся сейчас, и, по крайней мере, может быть, (в) ближайшие 5-10 лет увеличить их на 5-10%... с точки зрения роста экономики каждой страны. Поэтому я думаю, что Россия является целью с точки зрения того, кто является нашим партнером, особенно в области торговли", - сказал Коджи в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Как отметил вице-президент Совета экономического лидерства Африки, что торговые отношения африканских стран с Россией основаны на взаимопонимании и взаимовыгодных условиях. "Я думаю, что Россия - одна из стран, с которыми мы стремимся наладить еще более тесные отношения и, как мне кажется, увеличить все - от торговли до туризма, а также способствовать привлечению в Южную Африку большего числа предпринимателей из России. Мы хотим, чтобы в Южной Африке было больше российских компаний, и наоборот", - добавил Коджи. Он заявил, что во время форума у него состоялись встречи с представителями Сбербанка. Коджи отметил, что санкции, введенные против России, могут открыть большие торговые возможности для африканских стран. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

африка

россия

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экономика, африка, россия, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023