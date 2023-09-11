Африканский эксперт назвал Россию ключевым партнером в торговле

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия является ключевым партнером для африканских стран по увеличению торговли, инвестиций и развитию сотрудничества в других сферах, заявил РИА Новости соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи. "Наша главная конечная цель - удвоить торговые усилия (Африки) с того уровня, на котором они находятся сейчас, и, по крайней мере, может быть, (в) ближайшие 5-10 лет увеличить их на 5-10%... с точки зрения роста экономики каждой страны. Поэтому я думаю, что Россия является целью с точки зрения того, кто является нашим партнером, особенно в области торговли", - сказал Коджи в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Как отметил вице-президент Совета экономического лидерства Африки, что торговые отношения африканских стран с Россией основаны на взаимопонимании и взаимовыгодных условиях. "Я думаю, что Россия - одна из стран, с которыми мы стремимся наладить еще более тесные отношения и, как мне кажется, увеличить все - от торговли до туризма, а также способствовать привлечению в Южную Африку большего числа предпринимателей из России. Мы хотим, чтобы в Южной Африке было больше российских компаний, и наоборот", - добавил Коджи. Он заявил, что во время форума у него состоялись встречи с представителями Сбербанка. Коджи отметил, что санкции, введенные против России, могут открыть большие торговые возможности для африканских стран. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия является ключевым партнером для африканских стран по увеличению торговли, инвестиций и развитию сотрудничества в других сферах, заявил РИА Новости соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.
"Наша главная конечная цель - удвоить торговые усилия (Африки) с того уровня, на котором они находятся сейчас, и, по крайней мере, может быть, (в) ближайшие 5-10 лет увеличить их на 5-10%... с точки зрения роста экономики каждой страны. Поэтому я думаю, что Россия является целью с точки зрения того, кто является нашим партнером, особенно в области торговли", - сказал Коджи в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Как отметил вице-президент Совета экономического лидерства Африки, что торговые отношения африканских стран с Россией основаны на взаимопонимании и взаимовыгодных условиях.
"Я думаю, что Россия - одна из стран, с которыми мы стремимся наладить еще более тесные отношения и, как мне кажется, увеличить все - от торговли до туризма, а также способствовать привлечению в Южную Африку большего числа предпринимателей из России. Мы хотим, чтобы в Южной Африке было больше российских компаний, и наоборот", - добавил Коджи.
Он заявил, что во время форума у него состоялись встречи с представителями Сбербанка. Коджи отметил, что санкции, введенные против России, могут открыть большие торговые возможности для африканских стран.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
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