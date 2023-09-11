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Петербург и Туркмения намерены развивать сотрудничество в различных сферах - РИА Новости, 11.09.2023
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17:01 11.09.2023
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Петербург и Туркмения намерены развивать сотрудничество в различных сферах
Петербург и Туркмения намерены развивать сотрудничество в различных сферах - РИА Новости, 11.09.2023
Петербург и Туркмения намерены развивать сотрудничество в различных сферах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:01
2023-09-11T17:01
санкт-петербург
александр беглов
туркмения
ашхабад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической, образовательной, научной и культурной сферах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Александр Беглов, возглавляющий официальную делегацию Санкт-Петербурга в Ашхабаде, встретился сегодня с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым… В ходе беседы обсуждались итоги сотрудничества и перспективные проекты", - говорится в сообщении. Беглов поблагодарил президента Туркмении за внимание к Санкт-Петербургу. "Правительство Петербурга придает особую значимость нашим партнерским связям. Они полностью отвечают политике углубления стратегического партнерства и договоренностям, которые были достигнуты между Вами и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Сообщается, что в настоящее время сотрудничество с Туркменией успешно развивается в торгово-экономической, образовательной, научной и культурной сферах. В числе последних реализованных проектов – комплекс селеотводных сооружений на юге Ашхабада, построенный компанией "Возрождение". Сооружения были открыты в ноябре прошлого года. Всего за годы работы компания построила в Туркмении 25 крупных сооружений, в числе которых магистрали, мосты, развязки. Также продолжается сотрудничество в сфере энергетики. Компания "Силовые машины" успешно взаимодействует с "Туркменэнерго". Создана совместная рабочая группа для изучения экономического, финансового и технического обоснования проектов модернизации старых блоков ТЭЦ Турменбаши и ГЭС Мары-1. По словам Беглова, в настоящее время решается вопрос с установкой в Петербурге памятника классику туркменской литературы Махтумкули Фраги. В феврале этого года Петербург посетила делегация министерства культуры Туркмении. Для памятника выбрано место в историческом центре. Отмечается, что в декабре прошлого года в ходе переговоров руководителей профильных ведомств России и Туркменистана достигнуты договоренности о создании совместного Российско-Туркменского университета. Также инициативная группа петербургских ученых выступила с предложением по созданию Туркменского института электроники и нанотехнологий имени Жореса Алферова. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос проведения Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Договоренность об этом была достигнута в рамках визита президента Туркменистана в Петербург на встречу лидеров стран СНГ в октябре 2022 года. По словам Беглова, проведение форума даст возможность найти новые направления экономического сотрудничества. Также отмечается, что важным шагом станет установление побратимских связей между Петербургом и новым городом Туркмении - Аркадагом. Соглашение планируется подписать в понедельник.
https://ria.ru/20230829/podarki-1893027989.html
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санкт-петербург, александр беглов, туркмения, ашхабад
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Туркмения, Ашхабад

Петербург и Туркмения намерены развивать сотрудничество в различных сферах

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической, образовательной, научной и культурной сферах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов, возглавляющий официальную делегацию Санкт-Петербурга в Ашхабаде, встретился сегодня с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым… В ходе беседы обсуждались итоги сотрудничества и перспективные проекты", - говорится в сообщении.
Беглов поблагодарил президента Туркмении за внимание к Санкт-Петербургу.
"Правительство Петербурга придает особую значимость нашим партнерским связям. Они полностью отвечают политике углубления стратегического партнерства и договоренностям, которые были достигнуты между Вами и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Сообщается, что в настоящее время сотрудничество с Туркменией успешно развивается в торгово-экономической, образовательной, научной и культурной сферах. В числе последних реализованных проектов – комплекс селеотводных сооружений на юге Ашхабада, построенный компанией "Возрождение". Сооружения были открыты в ноябре прошлого года. Всего за годы работы компания построила в Туркмении 25 крупных сооружений, в числе которых магистрали, мосты, развязки. Также продолжается сотрудничество в сфере энергетики. Компания "Силовые машины" успешно взаимодействует с "Туркменэнерго". Создана совместная рабочая группа для изучения экономического, финансового и технического обоснования проектов модернизации старых блоков ТЭЦ Турменбаши и ГЭС Мары-1.
По словам Беглова, в настоящее время решается вопрос с установкой в Петербурге памятника классику туркменской литературы Махтумкули Фраги. В феврале этого года Петербург посетила делегация министерства культуры Туркмении. Для памятника выбрано место в историческом центре.
Отмечается, что в декабре прошлого года в ходе переговоров руководителей профильных ведомств России и Туркменистана достигнуты договоренности о создании совместного Российско-Туркменского университета. Также инициативная группа петербургских ученых выступила с предложением по созданию Туркменского института электроники и нанотехнологий имени Жореса Алферова.
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Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос проведения Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Договоренность об этом была достигнута в рамках визита президента Туркменистана в Петербург на встречу лидеров стран СНГ в октябре 2022 года. По словам Беглова, проведение форума даст возможность найти новые направления экономического сотрудничества.
Также отмечается, что важным шагом станет установление побратимских связей между Петербургом и новым городом Туркмении - Аркадагом. Соглашение планируется подписать в понедельник.
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловТуркменияАшхабад
 
 
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