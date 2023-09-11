Рейтинг@Mail.ru
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 11.09.2023 (обновлено: 06:54 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895458759.html
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ
Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:53
2023-09-11T06:54
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895282212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8892c2d2f2acb0015154f4d3e3cb7bf0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере мониторинга природных изменений, сообщили в пресс-службе университета. "На полях Восточного экономического форума между Минприроды России и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) подписано соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ направлен на осуществление комплексного мониторинга в целях сохранения биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с помощью геопространственных данных, включающих космические снимки, цифровую модель рельефа, тематические и топографические карты. "Специалисты МИИГАиК владеют самыми актуальными компетенциями в области мониторинга природных процессов. Проведение подобных работ необходимо для понимания природных изменений, что особенно актуально для заповедных территорий, где сохраняются самые ценные природные богатства нашей страны", - приводятся в сообщении слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирины Макановой. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/priamure-1895346113.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895282212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c8ad1eef9e4504b342bac3e3d971aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ

Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере мониторинга природных изменений, сообщили в пресс-службе университета.
«
"На полях Восточного экономического форума между Минприроды России и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) подписано соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ направлен на осуществление комплексного мониторинга в целях сохранения биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с помощью геопространственных данных, включающих космические снимки, цифровую модель рельефа, тематические и топографические карты.
"Специалисты МИИГАиК владеют самыми актуальными компетенциями в области мониторинга природных процессов. Проведение подобных работ необходимо для понимания природных изменений, что особенно актуально для заповедных территорий, где сохраняются самые ценные природные богатства нашей страны", - приводятся в сообщении слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирины Макановой.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Павел Пузанов, заместитель председателя Правительства Амурской области, на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей
Вчера, 15:29
 
ВладивостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала