https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895458759.html

Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ

Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023

Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ

Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:53

2023-09-11T06:53

2023-09-11T06:54

владивосток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере мониторинга природных изменений, сообщили в пресс-службе университета. "На полях Восточного экономического форума между Минприроды России и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) подписано соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ направлен на осуществление комплексного мониторинга в целях сохранения биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с помощью геопространственных данных, включающих космические снимки, цифровую модель рельефа, тематические и топографические карты. "Специалисты МИИГАиК владеют самыми актуальными компетенциями в области мониторинга природных процессов. Проведение подобных работ необходимо для понимания природных изменений, что особенно актуально для заповедных территорий, где сохраняются самые ценные природные богатства нашей страны", - приводятся в сообщении слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирины Макановой. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/priamure-1895346113.html

владивосток

россия

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Максим Горбачев

владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023