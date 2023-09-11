https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895458759.html
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ
Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:53
2023-09-11T06:53
2023-09-11T06:54
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895282212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8892c2d2f2acb0015154f4d3e3cb7bf0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере мониторинга природных изменений, сообщили в пресс-службе университета. "На полях Восточного экономического форума между Минприроды России и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) подписано соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ направлен на осуществление комплексного мониторинга в целях сохранения биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с помощью геопространственных данных, включающих космические снимки, цифровую модель рельефа, тематические и топографические карты. "Специалисты МИИГАиК владеют самыми актуальными компетенциями в области мониторинга природных процессов. Проведение подобных работ необходимо для понимания природных изменений, что особенно актуально для заповедных территорий, где сохраняются самые ценные природные богатства нашей страны", - приводятся в сообщении слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирины Макановой. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/priamure-1895346113.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895282212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c8ad1eef9e4504b342bac3e3d971aef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минприроды России и Московский государственный университет геодезии и картографии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере мониторинга природных изменений, сообщили в пресс-службе университета.
«
"На полях Восточного экономического форума между Минприроды России и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) подписано соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ направлен на осуществление комплексного мониторинга в целях сохранения биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с помощью геопространственных данных, включающих космические снимки, цифровую модель рельефа, тематические и топографические карты.
"Специалисты МИИГАиК владеют самыми актуальными компетенциями в области мониторинга природных процессов. Проведение подобных работ необходимо для понимания природных изменений, что особенно актуально для заповедных территорий, где сохраняются самые ценные природные богатства нашей страны", - приводятся в сообщении слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирины Макановой.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Амурская область подпишет на ВЭФ более 20 соглашений на 150 млрд рублей