https://ria.ru/20230911/siriya-1895689841.html

Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 11.09.2023

Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T22:03

2023-09-11T22:03

2023-09-11T22:04

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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