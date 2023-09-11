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Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 11.09.2023
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:03
2023-09-11T22:03
2023-09-11T22:04
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, сша, сирия, россия, f-16, f-35
В мире, США, Сирия, Россия, F-16, F-35
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
ЦПВС: американские БПЛА 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии