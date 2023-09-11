Рейтинг@Mail.ru
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 11.09.2023 (обновлено: 22:04 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/siriya-1895689841.html
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 11.09.2023
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:03
2023-09-11T22:04
в мире
сша
сирия
россия
f-16
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a53e692c571046cf7b565baaed18a9.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd5af7cccaddc3923e65c15b83ac19d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия, россия, f-16, f-35
В мире, США, Сирия, Россия, F-16, F-35
Американские БПЛА 14 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: американские БПЛА 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
Он добавил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии
28 августа, 15:50
 
В миреСШАСирияРоссияF-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала