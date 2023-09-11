https://ria.ru/20230911/shvetsiya-1895630590.html

Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году

Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023

Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году

Правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов),... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:22

2023-09-11T17:22

2023-09-11T17:24

в мире

швеция

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd3ea6f93a2dbba06ebaf7515aea9f99.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства в понедельник. Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Швеция увеличит военный бюджет в следующем году более чем на 20 миллиардов крон (около 1,8 миллиарда долларов), что будет соответствовать программе НАТО об использовании 2% ВВП на оборону. "В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование вооруженных сил дополнительно на 700 миллионов крон, что вместе с корректировками в сторону увеличения и ранее принятыми решениями приведет к росту финансирования более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов) между 2023 и 2024 годом и увеличению на 28%", - говорится в пресс-релизе. Таким образом, финансирование увеличится в два раза по сравнению 2020 годом, и уже в 2024 году Швеция выполнит требования НАТО об использовании 2% ВВП на оборону. Правительство рассчитывает увеличить финансирование дополнительно на 1,2 миллиарда крон (около 108 миллионов долларов) в 2025 году и 7,4 миллиарда крон (около 666 миллионов долларов) в 2026 году. Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230911/nato-1895590863.html

https://ria.ru/20230911/finlyandiya-1895538052.html

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, финляндия, нато