https://ria.ru/20230911/shvetsiya-1895630590.html
Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году
Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году
Правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов),... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:22
2023-09-11T17:22
2023-09-11T17:24
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства в понедельник. Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Швеция увеличит военный бюджет в следующем году более чем на 20 миллиардов крон (около 1,8 миллиарда долларов), что будет соответствовать программе НАТО об использовании 2% ВВП на оборону. "В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование вооруженных сил дополнительно на 700 миллионов крон, что вместе с корректировками в сторону увеличения и ранее принятыми решениями приведет к росту финансирования более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов) между 2023 и 2024 годом и увеличению на 28%", - говорится в пресс-релизе. Таким образом, финансирование увеличится в два раза по сравнению 2020 годом, и уже в 2024 году Швеция выполнит требования НАТО об использовании 2% ВВП на оборону. Правительство рассчитывает увеличить финансирование дополнительно на 1,2 миллиарда крон (около 108 миллионов долларов) в 2025 году и 7,4 миллиарда крон (около 666 миллионов долларов) в 2026 году. Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
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в мире, швеция, финляндия, нато
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО
Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году
Швеция планирует увеличить военный бюджет в 2024 году на 2,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства в понедельник.
Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Швеция увеличит военный бюджет в следующем году более чем на 20 миллиардов крон (около 1,8 миллиарда долларов), что будет соответствовать программе НАТО
об использовании 2% ВВП на оборону.
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"В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование вооруженных сил дополнительно на 700 миллионов крон, что вместе с корректировками в сторону увеличения и ранее принятыми решениями приведет к росту финансирования более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов) между 2023 и 2024 годом и увеличению на 28%", - говорится в пресс-релизе.
Таким образом, финансирование увеличится в два раза по сравнению 2020 годом, и уже в 2024 году Швеция выполнит требования НАТО об использовании 2% ВВП на оборону. Правительство рассчитывает увеличить финансирование дополнительно на 1,2 миллиарда крон (около 108 миллионов долларов) в 2025 году и 7,4 миллиарда крон (около 666 миллионов долларов) в 2026 году.
Швеция и Финляндия
в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
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