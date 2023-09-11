https://ria.ru/20230911/ryba-1896029716.html
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России
Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T13:25
2023-09-11T13:25
2023-09-13T09:50
камчатский край
камчатка
россия
владимир солодов
владивосток
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895293558_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_8192ff94f44fecd72f3325998cbd6c36.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Океан – эволюция промысла и потребления". "Нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором в целом. Я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно довольно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, в школах, в больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения", - сказал Солодов. Главная задача, на который нужно сконцентрироваться, по словам Солодова, - это увеличение потребление рыбы внутри страны. Опыт пандемии показал, как в один момент прекращается, например, импорт минтая. Затем пришли санкции и неизвестно, что ещё можно ожидать. "В этой ситуации наращивание нашего внутреннего рынка потребления, может быть, не в горизонте 1-2 года, но в горизонте 5-10 лет - стратегически важнейшие задачи с точки зрения спроса-сбыта продукции, с точки зрения здоровья нации народа, как и сказал президент во время недавнего совещания, с которым этот вопрос рассматривался", - сказал губернатор. Это простой и работоспособный механизм, считает Солодов. "Понятные риски могут быть с точки зрения ценовой политики. Но в любом случае, покупать пангасиус или тилапию, российский минтай, горбушу точно будет более полезным для наших детей, формировать правильный вкусовые предпочтения и влиять на здоровье наших граждан", - сказал он. Солодов предложил всему сообществу рыбопромышленности подключиться к программе увеличения внутреннего потребления рыбы, которую в соответствии с поручением президента сейчас готовят власти Камчатки. Также Солодов считает важным привлечь внимание к переработке "последней мили", ультрапереработки, производству конечный продукции, поскольку этот сегмент выпадает из стимулирования. По его мнению, здесь необходимо применить сходные механизмы, которые применялись для поддержки сельхозпродукции после 2014 года в сфере животноводства. "Найти сегменты рыбной промышленности, которые не имеют высокой маржинальности и востребованы, важны с точки зрения обеспечения внутреннего потребления. Это второе важнейшее направление", - отметил Солодов. И третье направление - это формирование культуры потребления, проведение маркетинговых, информационных компаний, приравнивание продвижения рыбной продукции к социальной рекламе и "сделать это элементом государственной политики". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
камчатка
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895293558_83:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_3cd0d60e22dfd64bacadc0d481e2d3a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, россия, владимир солодов, владивосток, вэф-2023
Камчатский край, Камчатка, Россия, Владимир Солодов, Владивосток, ВЭФ-2023
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России
Солодов: увеличить потребление рыбы в России можно за счет закупок в госсекторе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Океан – эволюция промысла и потребления".
«
"Нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором в целом. Я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно довольно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, в школах, в больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения", - сказал Солодов.
Главная задача, на который нужно сконцентрироваться, по словам Солодова, - это увеличение потребление рыбы внутри страны. Опыт пандемии показал, как в один момент прекращается, например, импорт минтая. Затем пришли санкции и неизвестно, что ещё можно ожидать.
«
"В этой ситуации наращивание нашего внутреннего рынка потребления, может быть, не в горизонте 1-2 года, но в горизонте 5-10 лет - стратегически важнейшие задачи с точки зрения спроса-сбыта продукции, с точки зрения здоровья нации народа, как и сказал президент во время недавнего совещания, с которым этот вопрос рассматривался", - сказал губернатор.
Это простой и работоспособный механизм, считает Солодов. "Понятные риски могут быть с точки зрения ценовой политики. Но в любом случае, покупать пангасиус или тилапию, российский минтай, горбушу точно будет более полезным для наших детей, формировать правильный вкусовые предпочтения и влиять на здоровье наших граждан", - сказал он.
Солодов предложил всему сообществу рыбопромышленности подключиться к программе увеличения внутреннего потребления рыбы, которую в соответствии с поручением президента сейчас готовят власти Камчатки.
Также Солодов считает важным привлечь внимание к переработке "последней мили", ультрапереработки, производству конечный продукции, поскольку этот сегмент выпадает из стимулирования. По его мнению, здесь необходимо применить сходные механизмы, которые применялись для поддержки сельхозпродукции после 2014 года в сфере животноводства. "Найти сегменты рыбной промышленности, которые не имеют высокой маржинальности и востребованы, важны с точки зрения обеспечения внутреннего потребления. Это второе важнейшее направление", - отметил Солодов.
И третье направление - это формирование культуры потребления, проведение маркетинговых, информационных компаний, приравнивание продвижения рыбной продукции к социальной рекламе и "сделать это элементом государственной политики".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
1 из 20
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
2 из 20
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
3 из 20
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
4 из 20
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
5 из 20
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
6 из 20
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
7 из 20
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
8 из 20
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
9 из 20
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
10 из 20
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
11 из 20
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
12 из 20
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
13 из 20
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
14 из 20
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
15 из 20
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
16 из 20
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
17 из 20
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
18 из 20
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
19 из 20
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
20 из 20