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Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России - РИА Новости, 13.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
13:25 11.09.2023 (обновлено: 09:50 13.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ryba-1896029716.html
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России
Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T13:25
2023-09-13T09:50
камчатский край
камчатка
россия
владимир солодов
владивосток
вэф-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Океан – эволюция промысла и потребления". "Нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором в целом. Я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно довольно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, в школах, в больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения", - сказал Солодов. Главная задача, на который нужно сконцентрироваться, по словам Солодова, - это увеличение потребление рыбы внутри страны. Опыт пандемии показал, как в один момент прекращается, например, импорт минтая. Затем пришли санкции и неизвестно, что ещё можно ожидать. "В этой ситуации наращивание нашего внутреннего рынка потребления, может быть, не в горизонте 1-2 года, но в горизонте 5-10 лет - стратегически важнейшие задачи с точки зрения спроса-сбыта продукции, с точки зрения здоровья нации народа, как и сказал президент во время недавнего совещания, с которым этот вопрос рассматривался", - сказал губернатор. Это простой и работоспособный механизм, считает Солодов. "Понятные риски могут быть с точки зрения ценовой политики. Но в любом случае, покупать пангасиус или тилапию, российский минтай, горбушу точно будет более полезным для наших детей, формировать правильный вкусовые предпочтения и влиять на здоровье наших граждан", - сказал он. Солодов предложил всему сообществу рыбопромышленности подключиться к программе увеличения внутреннего потребления рыбы, которую в соответствии с поручением президента сейчас готовят власти Камчатки. Также Солодов считает важным привлечь внимание к переработке "последней мили", ультрапереработки, производству конечный продукции, поскольку этот сегмент выпадает из стимулирования. По его мнению, здесь необходимо применить сходные механизмы, которые применялись для поддержки сельхозпродукции после 2014 года в сфере животноводства. "Найти сегменты рыбной промышленности, которые не имеют высокой маржинальности и востребованы, важны с точки зрения обеспечения внутреннего потребления. Это второе важнейшее направление", - отметил Солодов. И третье направление - это формирование культуры потребления, проведение маркетинговых, информационных компаний, приравнивание продвижения рыбной продукции к социальной рекламе и "сделать это элементом государственной политики". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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камчатка, россия, владимир солодов, владивосток, вэф-2023
Камчатский край, Камчатка, Россия, Владимир Солодов, Владивосток, ВЭФ-2023
Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России

Солодов: увеличить потребление рыбы в России можно за счет закупок в госсекторе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Океан – эволюция промысла и потребления".
«
"Нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором в целом. Я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно довольно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, в школах, в больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения", - сказал Солодов.
Главная задача, на который нужно сконцентрироваться, по словам Солодова, - это увеличение потребление рыбы внутри страны. Опыт пандемии показал, как в один момент прекращается, например, импорт минтая. Затем пришли санкции и неизвестно, что ещё можно ожидать.
«
"В этой ситуации наращивание нашего внутреннего рынка потребления, может быть, не в горизонте 1-2 года, но в горизонте 5-10 лет - стратегически важнейшие задачи с точки зрения спроса-сбыта продукции, с точки зрения здоровья нации народа, как и сказал президент во время недавнего совещания, с которым этот вопрос рассматривался", - сказал губернатор.
Это простой и работоспособный механизм, считает Солодов. "Понятные риски могут быть с точки зрения ценовой политики. Но в любом случае, покупать пангасиус или тилапию, российский минтай, горбушу точно будет более полезным для наших детей, формировать правильный вкусовые предпочтения и влиять на здоровье наших граждан", - сказал он.
Солодов предложил всему сообществу рыбопромышленности подключиться к программе увеличения внутреннего потребления рыбы, которую в соответствии с поручением президента сейчас готовят власти Камчатки.
Также Солодов считает важным привлечь внимание к переработке "последней мили", ультрапереработки, производству конечный продукции, поскольку этот сегмент выпадает из стимулирования. По его мнению, здесь необходимо применить сходные механизмы, которые применялись для поддержки сельхозпродукции после 2014 года в сфере животноводства. "Найти сегменты рыбной промышленности, которые не имеют высокой маржинальности и востребованы, важны с точки зрения обеспечения внутреннего потребления. Это второе важнейшее направление", - отметил Солодов.
И третье направление - это формирование культуры потребления, проведение маркетинговых, информационных компаний, приравнивание продвижения рыбной продукции к социальной рекламе и "сделать это элементом государственной политики".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Камчатский крайКамчаткаРоссияВладимир СолодовВладивостокВЭФ-2023
 
 
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