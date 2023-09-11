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Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России

Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Камчатки рассказал, как увеличить потребление рыбы в России

Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-11T13:25

2023-09-11T13:25

2023-09-13T09:50

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Увеличить потребление рыбы в России можно за счёт закупок в государственном секторе, ограничив при этом покупку иностранной продукции для соцучреждений, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Океан – эволюция промысла и потребления". "Нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором в целом. Я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно довольно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, в школах, в больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения", - сказал Солодов. Главная задача, на который нужно сконцентрироваться, по словам Солодова, - это увеличение потребление рыбы внутри страны. Опыт пандемии показал, как в один момент прекращается, например, импорт минтая. Затем пришли санкции и неизвестно, что ещё можно ожидать. "В этой ситуации наращивание нашего внутреннего рынка потребления, может быть, не в горизонте 1-2 года, но в горизонте 5-10 лет - стратегически важнейшие задачи с точки зрения спроса-сбыта продукции, с точки зрения здоровья нации народа, как и сказал президент во время недавнего совещания, с которым этот вопрос рассматривался", - сказал губернатор. Это простой и работоспособный механизм, считает Солодов. "Понятные риски могут быть с точки зрения ценовой политики. Но в любом случае, покупать пангасиус или тилапию, российский минтай, горбушу точно будет более полезным для наших детей, формировать правильный вкусовые предпочтения и влиять на здоровье наших граждан", - сказал он. Солодов предложил всему сообществу рыбопромышленности подключиться к программе увеличения внутреннего потребления рыбы, которую в соответствии с поручением президента сейчас готовят власти Камчатки. Также Солодов считает важным привлечь внимание к переработке "последней мили", ультрапереработки, производству конечный продукции, поскольку этот сегмент выпадает из стимулирования. По его мнению, здесь необходимо применить сходные механизмы, которые применялись для поддержки сельхозпродукции после 2014 года в сфере животноводства. "Найти сегменты рыбной промышленности, которые не имеют высокой маржинальности и востребованы, важны с точки зрения обеспечения внутреннего потребления. Это второе важнейшее направление", - отметил Солодов. И третье направление - это формирование культуры потребления, проведение маркетинговых, информационных компаний, приравнивание продвижения рыбной продукции к социальной рекламе и "сделать это элементом государственной политики". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатка, россия, владимир солодов, владивосток, вэф-2023