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Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:14
2023-09-11T18:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья. "Я уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы еще в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие – чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей – каждую семью", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Также губернатор назвал выборы очень сложным и ответственным мероприятием, подводящим итоги работы кандидатов и их команд. "Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают работу твою и твоей команды... Я хочу от всего сердца и от всей души прежде всего поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья.
"Я уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы еще в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие – чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей – каждую семью", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Также губернатор назвал выборы очень сложным и ответственным мероприятием, подводящим итоги работы кандидатов и их команд.
"Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают работу твою и твоей команды... Я хочу от всего сердца и от всей души прежде всего поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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