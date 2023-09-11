https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html

Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья

Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2023

Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:14

2023-09-11T18:14

2023-09-11T18:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья. "Я уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы еще в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие – чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей – каждую семью", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Также губернатор назвал выборы очень сложным и ответственным мероприятием, подводящим итоги работы кандидатов и их команд. "Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают работу твою и твоей команды... Я хочу от всего сердца и от всей души прежде всего поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20230906/dokhod-1894554785.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев