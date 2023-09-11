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Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:14
2023-09-11T18:14
2023-09-11T18:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность и ответственность выборной кампании, а также поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья. "Я уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы еще в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие – чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей – каждую семью", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Также губернатор назвал выборы очень сложным и ответственным мероприятием, подводящим итоги работы кандидатов и их команд. "Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают работу твою и твоей команды... Я хочу от всего сердца и от всей души прежде всего поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20230906/dokhod-1894554785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев