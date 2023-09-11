https://ria.ru/20230911/pozhar-1895520141.html
В Краснодаре загорелся одноэтажный склад
В Краснодаре загорелся одноэтажный склад - РИА Новости, 11.09.2023
В Краснодаре загорелся одноэтажный склад
Одноэтажный склад горит в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:32
2023-09-11T11:32
2023-09-11T12:01
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Одноэтажный склад горит в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. По данным ведомства, пожар произошел в Краснодаре на улице Демуса. "В 11.03 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного склада на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. "В 11.28 локализация на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 48 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелся одноэтажный склад
Склад загорелся в Краснодаре на площади 700 квадратных метров