https://ria.ru/20230911/pozhar-1895520141.html

В Краснодаре загорелся одноэтажный склад

В Краснодаре загорелся одноэтажный склад - РИА Новости, 11.09.2023

В Краснодаре загорелся одноэтажный склад

Одноэтажный склад горит в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:32

2023-09-11T11:32

2023-09-11T12:01

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Одноэтажный склад горит в Краснодаре на площади 700 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. По данным ведомства, пожар произошел в Краснодаре на улице Демуса. "В 11.03 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного склада на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. "В 11.28 локализация на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 48 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

краснодар

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)