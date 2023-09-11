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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 80-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Кроме того, в минувшие сутки на данном участке фронта был уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе Табаевки (Харьковская область).
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 80 военных на Купянском направлении