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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:22

2023-09-11T13:22

2023-09-11T13:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Потери ВСУ на купянском направлении за минувшие сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 80-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Кроме того, в минувшие сутки на данном участке фронта был уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе Табаевки (Харьковская область).

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)