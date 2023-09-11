Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу
Три КПП на границе Украины с Молдавией закрыты из соображений безопасности
© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе в очередной раз приостановили работу из соображений безопасности, сообщили в Telegram-канале погранполиции Молдавии.
Ранее молдавская пограничная служба не раз сообщала о приостановке работы этих КПП по решению украинской стороны из-за воздушной тревоги.
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"Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы.
По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за "риска ракетных ударов".
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.