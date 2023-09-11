https://ria.ru/20230911/pogranperekhod-1895484542.html

Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу

Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу - РИА Новости, 11.09.2023

Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу

Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе в очередной раз приостановили работу из соображений безопасности, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:30

2023-09-11T09:30

2023-09-11T09:32

в мире

молдавия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/82/1533818242_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_698c1d05013446fabf7d30824d996605.jpg

КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе в очередной раз приостановили работу из соображений безопасности, сообщили в Telegram-канале погранполиции Молдавии. Ранее молдавская пограничная служба не раз сообщала о приостановке работы этих КПП по решению украинской стороны из-за воздушной тревоги. "Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы. По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за "риска ракетных ударов". Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.

https://ria.ru/20230911/trevoga-1895475441.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина