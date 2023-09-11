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Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу - РИА Новости, 11.09.2023
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09:30 11.09.2023 (обновлено: 09:32 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/pogranperekhod-1895484542.html
Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу
Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу - РИА Новости, 11.09.2023
Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу
Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе в очередной раз приостановили работу из соображений безопасности, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:30
2023-09-11T09:32
в мире
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе в очередной раз приостановили работу из соображений безопасности, сообщили в Telegram-канале погранполиции Молдавии. Ранее молдавская пограничная служба не раз сообщала о приостановке работы этих КПП по решению украинской стороны из-за воздушной тревоги. "Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы. По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за "риска ракетных ударов". Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
https://ria.ru/20230911/trevoga-1895475441.html
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
Три КПП на границе Украины с Молдавией приостановили работу

Три КПП на границе Украины с Молдавией закрыты из соображений безопасности

© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе в очередной раз приостановили работу из соображений безопасности, сообщили в Telegram-канале погранполиции Молдавии.
Ранее молдавская пограничная служба не раз сообщала о приостановке работы этих КПП по решению украинской стороны из-за воздушной тревоги.
«
"Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы.
По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за "риска ракетных ударов".
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
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