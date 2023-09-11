https://ria.ru/20230911/podderzhka-1895463319.html
Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП
Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП - РИА Новости, 11.09.2023
Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП
Государство оказывает малому и среднему предпринимательству (МСП) широкую помощь, но сегодня акцент надо сделать на поддержке прежде всего тех, кто создает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:22
2023-09-11T07:22
2023-09-11T07:22
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Государство оказывает малому и среднему предпринимательству (МСП) широкую помощь, но сегодня акцент надо сделать на поддержке прежде всего тех, кто создает продукцию с максимальной добавленной стоимостью – производственных компаний, утвердив единую специальную целевую программу их развития, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Государство создало целую индустрию помощи малому и среднему бизнесу. Количество мер поддержки в одной только государственной информационной системе промышленности Минпромторга России – 2270 мер", - сказал он. В целом, по его словам, малый и средний бизнес развивается в России активно, но вот его доля в производстве (по различным оценкам) составляет от 6 до 10%, в то время как такая доля в Китае, Азии, европейских странах не опускалась в последние десятилетия ниже 20%. Поэтому сегодня, уверен Катырин, "необходимо развивать малое и среднее предпринимательство через поддержку тех, кто создает продукцию с максимальной добавленной стоимостью – производственных компаний". "Именно на их развитии следует сконцентрировать государственную поддержку, особенно в текущих экономических условиях, когда все высокотехнологичные товары нужно научиться производить самим", - подчеркнул президент ТПП РФ. Для систематизации таких мер Катырин считает необходимым "разработать и утвердить единую специальную целевую программу поддержки и качественного развития именно производственного бизнеса". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, экономика, россия, китай, азия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Россия, Китай, Азия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет
Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП
Катырин: надо усилить поддержку предприятий МСП, занимающихся производством
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Государство оказывает малому и среднему предпринимательству (МСП) широкую помощь, но сегодня акцент надо сделать на поддержке прежде всего тех, кто создает продукцию с максимальной добавленной стоимостью – производственных компаний, утвердив единую специальную целевую программу их развития, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«
"Государство создало целую индустрию помощи малому и среднему бизнесу. Количество мер поддержки в одной только государственной информационной системе промышленности Минпромторга России – 2270 мер", - сказал он.
В целом, по его словам, малый и средний бизнес развивается в России активно, но вот его доля в производстве (по различным оценкам) составляет от 6 до 10%, в то время как такая доля в Китае
, Азии
, европейских странах не опускалась в последние десятилетия ниже 20%.
Поэтому сегодня, уверен Катырин, "необходимо развивать малое и среднее предпринимательство через поддержку тех, кто создает продукцию с максимальной добавленной стоимостью – производственных компаний".
"Именно на их развитии следует сконцентрировать государственную поддержку, особенно в текущих экономических условиях, когда все высокотехнологичные товары нужно научиться производить самим", - подчеркнул президент ТПП РФ.
Для систематизации таких мер Катырин считает необходимым "разработать и утвердить единую специальную целевую программу поддержки и качественного развития именно производственного бизнеса".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес