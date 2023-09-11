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Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП

Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП - РИА Новости, 11.09.2023

Катырин заявил о необходимости поддержки предприятий МСП

Государство оказывает малому и среднему предпринимательству (МСП) широкую помощь, но сегодня акцент надо сделать на поддержке прежде всего тех, кто создает... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:22

2023-09-11T07:22

2023-09-11T07:22

вэф-2023

экономика

россия

китай

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сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Государство оказывает малому и среднему предпринимательству (МСП) широкую помощь, но сегодня акцент надо сделать на поддержке прежде всего тех, кто создает продукцию с максимальной добавленной стоимостью – производственных компаний, утвердив единую специальную целевую программу их развития, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Государство создало целую индустрию помощи малому и среднему бизнесу. Количество мер поддержки в одной только государственной информационной системе промышленности Минпромторга России – 2270 мер", - сказал он. В целом, по его словам, малый и средний бизнес развивается в России активно, но вот его доля в производстве (по различным оценкам) составляет от 6 до 10%, в то время как такая доля в Китае, Азии, европейских странах не опускалась в последние десятилетия ниже 20%. Поэтому сегодня, уверен Катырин, "необходимо развивать малое и среднее предпринимательство через поддержку тех, кто создает продукцию с максимальной добавленной стоимостью – производственных компаний". "Именно на их развитии следует сконцентрировать государственную поддержку, особенно в текущих экономических условиях, когда все высокотехнологичные товары нужно научиться производить самим", - подчеркнул президент ТПП РФ. Для систематизации таких мер Катырин считает необходимым "разработать и утвердить единую специальную целевую программу поддержки и качественного развития именно производственного бизнеса". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, экономика, россия, китай, азия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет