https://ria.ru/20230911/partnerstvo-1895506417.html
РЭЦ продолжает развивать партнерство с китайскими компаниями
РЭЦ продолжает развивать партнерство с китайскими компаниями - РИА Новости, 11.09.2023
РЭЦ продолжает развивать партнерство с китайскими компаниями
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать все экспортно ориентированные компании, имеющие локализацию в России, содействие в развитии... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:11
2023-09-11T11:11
2023-09-11T13:28
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
китай
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать все экспортно ориентированные компании, имеющие локализацию в России, содействие в развитии бизнеса получают и отечественные компании, и компании, которые организовали производство в России, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на панельной дискуссии "Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста", состоявшейся на Восточном экономическом форуме 11 сентября."Так, у РЭЦ есть опыт взаимодействия с китайскими компании, которые локализовали производство в России и далее продают свою продукцию на третьи рынки. Это, например, касается производителей бытовой техники, автомобилей.Одна из наиболее популярных мер поддержки экспортно ориентированных производств - продвижение на электронных торговых площадках. РЭЦ с 2019 года активно развивает национальные магазины российских товаров на зарубежных электронных торговых площадках. Первым таким магазином стал национальный магазин российских продовольственных товаров на китайской розничной электронной торговой платформе Tmall.com", - сообщает центр.Одним из приоритетных направлений сотрудничества с партнерами из Китая для РЭЦ, сообщил Гусаков, является развитие взаимодействия с китайским экспортным агентством. Сотрудничество длится уже не один год, но сейчас в связи с ростом товарооборота зарубежный партнер стал более активно оказывать поддержку китайским компаниям, которые выходят на рынки других стран, в том числе российские, страхуя их поставки и инвестиции. Партнерство с организацией касается обмена информацией, страхования и перестрахования совместных проектов.С прошлого года группа РЭЦ, уточнил старший вице-президент, начала поддержку критического важного импорта. Ключевым финансовым продуктом по этому направлению стало страхование авансовых платежей, которое оказалось популярным как у российских компаний, так и у зарубежных, локализованных в РФ. Оно позволяет компаниям закрыть свои риски по импортным авансам. Данный продукт особенно стал популярным на китайском направлении.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Китай, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать все экспортно ориентированные компании, имеющие локализацию в России, содействие в развитии бизнеса получают и отечественные компании, и компании, которые организовали производство в России, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на панельной дискуссии "Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста", состоявшейся на Восточном экономическом форуме 11 сентября.
"Так, у РЭЦ есть опыт взаимодействия с китайскими компании, которые локализовали производство в России и далее продают свою продукцию на третьи рынки. Это, например, касается производителей бытовой техники, автомобилей.
Одна из наиболее популярных мер поддержки экспортно ориентированных производств - продвижение на электронных торговых площадках. РЭЦ с 2019 года активно развивает национальные магазины российских товаров на зарубежных электронных торговых площадках. Первым таким магазином стал национальный магазин российских продовольственных товаров на китайской розничной электронной торговой платформе Tmall.com", - сообщает центр.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества с партнерами из Китая
для РЭЦ, сообщил Гусаков, является развитие взаимодействия с китайским экспортным агентством. Сотрудничество длится уже не один год, но сейчас в связи с ростом товарооборота зарубежный партнер стал более активно оказывать поддержку китайским компаниям, которые выходят на рынки других стран, в том числе российские, страхуя их поставки и инвестиции. Партнерство с организацией касается обмена информацией, страхования и перестрахования совместных проектов.
РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года
С прошлого года группа РЭЦ, уточнил старший вице-президент, начала поддержку критического важного импорта. Ключевым финансовым продуктом по этому направлению стало страхование авансовых платежей, которое оказалось популярным как у российских компаний, так и у зарубежных, локализованных в РФ. Оно позволяет компаниям закрыть свои риски по импортным авансам. Данный продукт особенно стал популярным на китайском направлении.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.