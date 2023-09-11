https://ria.ru/20230911/partnerstvo-1895506417.html

РЭЦ продолжает развивать партнерство с китайскими компаниями

РЭЦ продолжает развивать партнерство с китайскими компаниями - РИА Новости, 11.09.2023

РЭЦ продолжает развивать партнерство с китайскими компаниями

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать все экспортно ориентированные компании, имеющие локализацию в России, содействие в развитии... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:11

2023-09-11T11:11

2023-09-11T13:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

китай

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать все экспортно ориентированные компании, имеющие локализацию в России, содействие в развитии бизнеса получают и отечественные компании, и компании, которые организовали производство в России, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на панельной дискуссии "Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста", состоявшейся на Восточном экономическом форуме 11 сентября."Так, у РЭЦ есть опыт взаимодействия с китайскими компании, которые локализовали производство в России и далее продают свою продукцию на третьи рынки. Это, например, касается производителей бытовой техники, автомобилей.Одна из наиболее популярных мер поддержки экспортно ориентированных производств - продвижение на электронных торговых площадках. РЭЦ с 2019 года активно развивает национальные магазины российских товаров на зарубежных электронных торговых площадках. Первым таким магазином стал национальный магазин российских продовольственных товаров на китайской розничной электронной торговой платформе Tmall.com", - сообщает центр.Одним из приоритетных направлений сотрудничества с партнерами из Китая для РЭЦ, сообщил Гусаков, является развитие взаимодействия с китайским экспортным агентством. Сотрудничество длится уже не один год, но сейчас в связи с ростом товарооборота зарубежный партнер стал более активно оказывать поддержку китайским компаниям, которые выходят на рынки других стран, в том числе российские, страхуя их поставки и инвестиции. Партнерство с организацией касается обмена информацией, страхования и перестрахования совместных проектов.С прошлого года группа РЭЦ, уточнил старший вице-президент, начала поддержку критического важного импорта. Ключевым финансовым продуктом по этому направлению стало страхование авансовых платежей, которое оказалось популярным как у российских компаний, так и у зарубежных, локализованных в РФ. Оно позволяет компаниям закрыть свои риски по импортным авансам. Данный продукт особенно стал популярным на китайском направлении.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html

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китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023