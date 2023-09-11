https://ria.ru/20230911/partner-1895465628.html

На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы

На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы - РИА Новости, 11.09.2023

На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы

Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:38

2023-09-11T07:38

2023-09-11T07:38

экономика

китай

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023. "Так получилось, что один из глобальных игроков, который максимально близок к суверенитету – это Китай. И в силу геополитического развития событий сейчас Китай является нашим наибольшим партнером, коллегой по развитию. Поэтому произойдет еще большая опора на китайские технологии, на китайские возможности в области ноу-хау, в области, в том числе, взаимодействия с широким миром", - считает Сергиенко. "Мы должны признать, что во многих вещах технологической платформой Российской Федерации будет китайская экономика. Теперь вопрос - на каком уровне", - сказал он. По его словам, задачей является взаимодействие на уровне компонентой базы для создания новых продуктов, а не самих конечных продуктов. При этом, по мнению эксперта, потенциал технологического взаимодействия экономик России и Китая пока недоиспользован. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/ekonomika-1895456693.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023