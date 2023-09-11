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На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы - РИА Новости, 11.09.2023
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07:38 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/partner-1895465628.html
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы
Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:38
2023-09-11T07:38
экономика
китай
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023. "Так получилось, что один из глобальных игроков, который максимально близок к суверенитету – это Китай. И в силу геополитического развития событий сейчас Китай является нашим наибольшим партнером, коллегой по развитию. Поэтому произойдет еще большая опора на китайские технологии, на китайские возможности в области ноу-хау, в области, в том числе, взаимодействия с широким миром", - считает Сергиенко. "Мы должны признать, что во многих вещах технологической платформой Российской Федерации будет китайская экономика. Теперь вопрос - на каком уровне", - сказал он. По его словам, задачей является взаимодействие на уровне компонентой базы для создания новых продуктов, а не самих конечных продуктов. При этом, по мнению эксперта, потенциал технологического взаимодействия экономик России и Китая пока недоиспользован. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, китай, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Китай, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы

"Яков и Партнеры": КНР будет технологической опорой для России в ближайшие годы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкУчастница Восточного экономического форума во Владивостоке
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участница Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023.
«
"Так получилось, что один из глобальных игроков, который максимально близок к суверенитету – это Китай. И в силу геополитического развития событий сейчас Китай является нашим наибольшим партнером, коллегой по развитию. Поэтому произойдет еще большая опора на китайские технологии, на китайские возможности в области ноу-хау, в области, в том числе, взаимодействия с широким миром", - считает Сергиенко.
"Мы должны признать, что во многих вещах технологической платформой Российской Федерации будет китайская экономика. Теперь вопрос - на каком уровне", - сказал он. По его словам, задачей является взаимодействие на уровне компонентой базы для создания новых продуктов, а не самих конечных продуктов.
При этом, по мнению эксперта, потенциал технологического взаимодействия экономик России и Китая пока недоиспользован.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ЭкономикаКитайРоссияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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