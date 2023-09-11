https://ria.ru/20230911/partner-1895465628.html
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы
Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:38
2023-09-11T07:38
2023-09-11T07:38
экономика
китай
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895281328_0:0:2681:1508_1920x0_80_0_0_e85041f6b8cedb371d489879eba4cc3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023. "Так получилось, что один из глобальных игроков, который максимально близок к суверенитету – это Китай. И в силу геополитического развития событий сейчас Китай является нашим наибольшим партнером, коллегой по развитию. Поэтому произойдет еще большая опора на китайские технологии, на китайские возможности в области ноу-хау, в области, в том числе, взаимодействия с широким миром", - считает Сергиенко. "Мы должны признать, что во многих вещах технологической платформой Российской Федерации будет китайская экономика. Теперь вопрос - на каком уровне", - сказал он. По его словам, задачей является взаимодействие на уровне компонентой базы для создания новых продуктов, а не самих конечных продуктов. При этом, по мнению эксперта, потенциал технологического взаимодействия экономик России и Китая пока недоиспользован. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/ekonomika-1895456693.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895281328_0:0:2681:2012_1920x0_80_0_0_eedb06ea06d37531447d25e4d39be2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Китай, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
На ВЭФ рассказали, кто станет главным партнером России в ближайшие годы
"Яков и Партнеры": КНР будет технологической опорой для России в ближайшие годы
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Главным партнером России в ближайшие годы практически по всем ключевым вопросам экономического и технологического развития будет Китай, сказал РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023.
«
"Так получилось, что один из глобальных игроков, который максимально близок к суверенитету – это Китай. И в силу геополитического развития событий сейчас Китай является нашим наибольшим партнером, коллегой по развитию. Поэтому произойдет еще большая опора на китайские технологии, на китайские возможности в области ноу-хау, в области, в том числе, взаимодействия с широким миром", - считает Сергиенко.
"Мы должны признать, что во многих вещах технологической платформой Российской Федерации будет китайская экономика. Теперь вопрос - на каком уровне", - сказал он. По его словам, задачей является взаимодействие на уровне компонентой базы для создания новых продуктов, а не самих конечных продуктов.
При этом, по мнению эксперта, потенциал технологического взаимодействия экономик России и Китая пока недоиспользован.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
На ВЭФ заявили о развороте российской экономики